Çiftçilerden hükümetin tarım politikasına tepki: Otoyolu trafiğe kapattılar

Ulusal basındaki haberlere göre onlarca çiftçi, dünden bu yana kentin güneyindeki A64 otoyolunda eylem yapıyor.

Zorlu hayat koşullarına tepki gösteren çiftçiler, samandan duvar örerek otoyolu trafiğe kapattı.

Eylem nedeniyle ulaşım aksarken valilik, bölgenin havadan dronlarla izlenmesine izin verdi.

Hükümetin tarım politikasına tepki gösteren çiftçiler, su kaynaklarına daha kolay ulaşmayı talep etti.

Ayrıca tarım bölgesinde yaşamalarına rağmen gelirlerinin çok düşük olmasından şikayet eden çiftçiler, ciddi çözümler sunulmadığı takdirde eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.