Çin, 2023'te büyümenin normale dönmesini bekliyor

Başbakan Yardımcısı Liu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu.

COVID-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından ülkede yaşamın ve üretimin olağan seyrine döndüğünü vurgulayan Liu, Çin ekonomisi için 2023'de iyimser bir tablo çizdi. Liu, yeni yılda ithalatın, kurumsal yatırımların ve hane halkı harcamalarının artacağını öngördüklerini belirterek, "2023'te Çin'de büyümenin normal eğilimine geri döneceğine güvenimiz tam. Çin ekonomisi büyük gelişim kaydedecek." dedi.

Çin'in dışa açılma politikasını ve piyasa ekonomisi anlayışını sürdüreceğini ifade eden Liu, devletçi planlı ekonomiye dönüşün söz konusu olmadığını vurguladı.

"İkili dolaşım" adını verdikleri yeni kalkınma paradigmasının içe kapanma anlamına gelmediğinin altını çizen Liu, üretime ve ihracata dayalı büyüme yerine iç talep ve tüketime dayalı bir modele geçişi ifade ettiğini dile getirdi.

Liu, ikili dolaşımın uluslararası işbirliğini ve iş bölümünü güçlendireceğini, dış ticareti ve yabancı yatırımları teşvik edeceğini savundu.

Çin liderleri 3 yıl sonra Davos'ta

Başbakan Yardımcısı, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana Davos'a katılan ilk üst düzey Çinli lider oldu. Bundan önce en son Başbakan Yardımcısı Hang Cıng, 2020'deki toplantıya katılmıştı.

Liu'nun yarın ABD Hazine Bakanı Jenet Yellen ile Zürih şehrinde yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.

Ulusal İstatistik Bürosunun bugün açıkladığı rakamlara göre, Çin ekonomisi 2022'de yüzde 3 büyüme kaydetmişti.

Büyüme oranı, Çin hükümetinin geçen yıl yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefinin gerisinde kalırken, Kovid-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği 2020'deki yüzde 2,2'lik büyümenin ardından Çin'de 1976'dan bu yana kaydedilen en düşük yıllık hasıla artışı olmuştu.