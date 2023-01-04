Çin, Ant Group'un sermaye artırımını onayladı

Çin otoriteleri, Jack Ma’ya ait Ant Group Co.'nun tüketici birimi için 10,5 milyar yuan (1,5 milyar dolar) sermaye arttırma planını onaylayarak, finansal teknoloji firmasının devlet emriyle elden geçirilmesinde ilerleme kaydedildiğinin sinyalini verdi.

30 Aralık'ta yayınlanan bildirime göre, Chongqing'deki Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu bölümü, şirketin sermayesini 18,5 milyar yuan'a çıkarma planına yeşil ışık yaktı. Planın bir parçası olarak 5,25 milyar yuan katkıda bulunan Ant, Anlaşmadan sonra hisselerinin yüzde 10'unu Hangzhou şehrine ait bir birim alırken, ikinci en büyük hissedar olacak.

Anlaşma, 2020'de rekor seviyedeki ilk halka arzının sekteye uğramasının ardından düzenlemelerden doğan gereksinimleri karşılamaya çalışan Ant için önemli bir engeli çözüyor. Çinli yöneticiler, ekonomik riski azaltmak için son yıllarda gölge bankacılığı dizginlediler ve Ant kendi hukuki durumunun bir banka statüsünde olması noktasında bir finansal holding lisansı almayı bekliyor.

Bu gelişme, Pekin'in büyüme stretejisinin büyük bir itici gücü olan dev internet sektörü üzerindeki duruşunu dünyanın 2 numaralı ekonomisi sarsılırken yumuşattığının bir başka işareti.

Ma's Alibaba Group Holding Ltd. hisseleri ise , Ant haberlerinin ardından yüzde 7,7'ye kadar yükseldi ve Hang Seng Tech Endeksi’ndeki rallisini yüzde 3,3'e çıkardı..