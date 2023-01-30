Çin, McCarthy'nin Tayvan ziyaretine karşı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, McCarthy'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı ziyaret etmeyi planladığına, Savunma Bakanlığının bunun için hazırlık yürüttüğüne dair haberlere ilişkin soruya yanıt verdi.

Çin'in topraklarının parçası olarak gördüğü Tayvan bölgesi ile diplomatik bağları olan ülkeler arasındaki resmi temaslara karşı olduğunu belirten Sözcü Mao, "Umarız ABD'li milletvekilleri, 'tek Çin' ilkesine ve Üç Ortak Bildiri'ye bağlı kalır, Çin-ABD ilişkilerine ve Tayvan Boğazı'nda barışa ve istikrara zarar verecek adımlardan kaçınır." ifadesini kullandı.

Washington merkezli yayın kuruluşu "Punchbowl News", 23 Ocak'ta yayımladığı haberde, McCarthy'nin, bu yıl içinde ziyaret planladığını ve Savunma Bakanlığının bunun için hazırlık yaptığını ileri sürmüştü. Haberde, Beyaz Saray yetkililerinin, "ziyaretin bahar aylarında gerçekleşmesini bekledikleri" aktarıldı.

Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Kongre ara seçimlerinde partisinin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamasının ardından meclis başkanlığını Demokrat Partili Nancy Pelosi'den devralmıştı. McCarthy, 15 tur süren oylamanın ardından seçilerek 7 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamıştı.

McCarthy'nin olası ziyaretinin, Çin ile ABD arasında, önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Ada'yı ziyaretinde yaşanana benzer bir gerilime yol açabileceği tahmin ediliyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.