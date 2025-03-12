Çin, Rusya ve İran'dan üçlü zirve! Masada 'nükleer program' var
Çin, Rusya ve İran'ın, İran'ın nükleer programıyla ilgili Pekin'de zirve toplantısı yapacağı bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın nükleer programıyla ilgili toplantı Çin, İran ve Rusya'nın katılımıyla 14 Mart'ta başkent Pekin'de düzenlenecek.
Toplantıya Ma Caoşu başkanlık edecek
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Caoşu'nun başkanlık edeceği toplantıya, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi katılacak.
Toplantıda taraflar, İran'ın nükleer programı ve karşılıklı ilgi konusu diğer meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.