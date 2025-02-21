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Çin’de yeni bir yarasa koronavirüsü keşfedildi!

Çin’de, insanlara bulaşan yeni bir yarasa koronavirüsü keşfedildi. Araştırmaya, Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde çalışmalar yürüten ve “yarasa kadın” olarak tanınan virolog Shi Zhengli liderlik etti.

Haber Merkezi
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Çin’de yeni bir yarasa koronavirüsü keşfedildi!
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Çinli bilim insanları, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 ile benzer şekilde insanlara bulaşabilen yeni bir yarasa koronavirüsü keşfetti. Araştırmaya, Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde çalışmalar yürüten ve “yarasa kadın” olarak tanınan virolog Shi Zhengli liderlik etti.

 Koronavirüsü ile ilişkili yeni virüs tespit edildi

Cell dergisinde yayımlanan çalışmada, Shi ve ekibi, HKU5 koronavirüsü ile ilişkili yeni bir virüs tespit ettiklerini duyurdu. Araştırmaya göre, “HKU5-CoV-2” adı verilen bu yeni virüs, SARS-CoV-2 ile aynı ACE2 reseptörünü kullanarak insan hücrelerine bağlanabiliyor.

 Bulaşma riski 'en yüksek' seviyede

Bilim insanları, bu virüsün hayvanlardan insanlara doğrudan veya ara konaklar aracılığıyla bulaşma riskinin “yüksek” olduğunu belirtti.

 Wuhan Viroloji Enstitüsü, Guangzhou Laboratuvarı ve Guangzhou Bilimler Akademisi tarafından yürütülen araştırma, yarasalarda bulunan bu yeni virüsün zoonotik risk taşıdığını ortaya koydu.

Doğal yollarla yayılıyor

COVID-19’un kökenine dair tartışmalar sürerken, Shi ve bazı bilim insanları virüsün doğal yollarla yayıldığını savunuyor.Ancak bugüne kadar bu teoriye dair kesin bir kanıt bulunmuş değil.

 İnsanlara uyum potansiyeli yüksek

Öte yandan, yeni keşfedilen HKU5-CoV-2 virüsünün insanlara uyum sağlama potansiyelinin önceki varyantlara göre daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

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