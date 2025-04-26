Çin'in minerallerdeki hakimiyeti ABD'nin savunma sanayisini sarsıyor

Çin'in, küresel arzın büyük bölümünü karşıladığı kritik minerallerin ihracatını kısıtlamasının Amerikan savunma sanayi tedarik zincirinin yaklaşık 3'te 2'sini etkileyeceği bildirildi.

Kritik mineraller ABD silah sistemlerinde kullanılıyor

Savuma sanayi enformasyon şirketi Govini'nin hazırladığı raporda, Çin'in ihracatını kısıtladığı galyum, germanyum, tungsten ve tellür gibi kritik minerallerin ABD'nin silah sistemlerinin yüzde 78'inde kullanıldığına işaret edildi.

1900 silah sisteminin üretim süreci incelendi

Amerikan savunma sanayisinin ürettiği 1900 silah sisteminin üretim sürecinin incelendiği raporda, bu sistemlerde kullanılan kritik minerallerin büyük bölümünün tedarikinin Çin'den yapıldığı belirtildi.

Raporda, savunma sanayisinde kullanılan germanyumun yüzde 82,4'ünün, tellürün yüzde 91,2'sinin Çin'den sağlandığı, antimuanın ise ancak yüzde 19'nun Çin dışından alınabildiği ifade edildi.

Koz olarak kullanılması maliyetleri artırabilir

Askeri donanımlarda söz konusu minerallere olan bağımlılığın Deniz Piyadeleri'nde yüzde 61,7, donanmada ise yüzde 91,6'ya kadar çıktığı belirtildi. Bu bağımlılığın, savunma sanayi tedarik zincirlerinin siyasi ve ekonomik pazarlıklarda koz olarak kullanılmasının yanı sıra maliyetleri artırarak üretim takvimlerini de olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Raporda, F-35 savaş uçaklarının füze uyarı sistemi için kızıl ötesi odak düzlemi dizilerinin yapımında antimuan, AN/SPY-6 radarlarının yapımında galyum, nükleer serpinti algılama sistemleri ve Javelin füzelerinin kızılötesi optiklerinde germanyum, zırh delici tank mühimmatında tungsten, RQ-21 Blackjack insansız hava araçlarının termoelektrik jeneratörlerinde tellür kullanıldığı bildirildi.

"ABD, Çin'e temelden bağımlı durumda"

Çin'in ihracat kontrolü getirdiği 5 kritik mineralin savunma sanayisinde kullanımının son 15 yılda yüzde 23,2 arttığına işaret edilen raporda, şu ifadeye yer verildi:

"Çin'in kritik minerallere yönelik ihracat yasakları ve kısıtlamaları, bilinen bir sırrı ifşa etti; siyasi söylemlere rağmen ABD, silah sistemlerinin temel bileşenleri için Çin'e temelden bağımlı durumda."

Raporda, Çin kaynaklı bu sınamaya karşı yerel üretim kapasitelerinin artırılması ve stratejik stokların genişletilmesi önerisinde bulunuldu.

Çin kritik minarallerin ihracatına kontrol getirmişti

Çin, ABD'nin çip sektörü başta olmak üzere teknoloji alanında uyguladığı kısıtlamalara karşılık olarak galyum, germanyum ve antimuanın yanı sıra tarife artışlarına karşı tungsten, tellür, bizmut, molibden ve indiyum ihracatına kontrol getirmişti.

Pekin yönetimi, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamındaki tarife artışına karşı da samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum, itriyum ve alaşımlarının olduğu 7 kategorideki nadir toprak elementini ihracat kontrol listesine almıştı.

17 grup nadir toprak elementinin yaklaşık 90'ını üreten Çin, ihracat kısıtlamasıyla bu alandaki küresel hakimiyetini de ekonomik bir koza çevirme niyetini ortaya koymuştu.