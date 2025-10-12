  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Çocuk istismarından hüküm giyen rock grubu solisti cezaevinde öldürüldü
Takip Et

Çocuk istismarından hüküm giyen rock grubu solisti cezaevinde öldürüldü

Çocuk istismarı suçlarından 35 yıl hapis cezası alan Lostprophets grubunun eski solisti Ian Watkins, cezasını çektiği İngiltere’deki Wakefield Hapishanesinde bir mahkûm tarafından öldürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çocuk istismarından hüküm giyen rock grubu solisti cezaevinde öldürüldü
Takip Et

Gallerli rock grubu Lostprophets’ın eski solisti Ian Watkins, çocuk istismarı suçlarından aldığı 35 yıllık hapis cezasını çekerken bir başka mahkûm tarafından öldürüldü. Olay, cumartesi günü İngiliz medyası tarafından bildirildi.

48 yaşındaki Watkins, İngiltere’nin kuzeyindeki Wakefield Hapishanesi'nde cezasını çekiyordu.

West Yorkshire Polisi yaptığı açıklamada, “Bugün (Cumartesi) sabah saat 09:39’da, HMP Wakefield personeli bir mahkûma yönelik saldırı ihbarında bulundu. Olay yerine acil servisler sevk edildi ve kısa süre sonra mahkûmun hayatını kaybettiği belirlendi” ifadelerini kullandı.

Açıklamada Watkins’in ismi belirtilmedi. Polis, Reuters’ın yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Watkins, 2013 yılında 13 ayrı suçlamayı kabul etmesinin ardından hüküm giymişti. Suçlamalar arasında 13 yaşından küçük iki çocuğa yönelik tecavüz girişimi, bir çocuğa cinsel saldırı, bir çocuğa yönelik cinsel saldırıya yardım ve yataklık, 13 yaşından küçük bir çocuğa tecavüz etmeye teşebbüs ve bir diğer çocuğa cinsel saldırı girişimi için komplo kurmak yer alıyordu.

Ayrıca çocuklara ait müstehcen görüntüleri bulundurmak ve aşırı pornografik içerik bulundurmak suçlarını da kabul etmişti.

ABD'de korku dolu anlar! Helikopter insanların üzerine düştü (Video)ABD'de korku dolu anlar! Helikopter insanların üzerine düştü (Video)Dünya
Dünya
Yapay zeka sesleri artık insandan ayırt edilemiyor: Yüzde 58'i gerçek sanıldı
Yapay zeka sesleri artık insandan ayırt edilemiyor
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan ateşkese rağmen "Gazze’de yıkıma devam edecekleri" mesajı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan ateşkese rağmen "Gazze’de yıkıma devam edecekleri" mesajı
ABD'de korku dolu anlar! Helikopter insanların üzerine düştü (Video)
ABD'de korku dolu anlar! Helikopter insanların üzerine düştü (Video)
Japonya 46 bin Covid-19 hastasını incelendi: Zayıf ve obez bireyler için risk yüksek
Japonya 46 bin Covid-19 hastasını incelendi: Zayıf ve obez bireyler için risk yüksek
Hamas: Rehineleri pazartesiden itibaren serbest bırakacağız
Hamas: Rehineleri pazartesiden itibaren serbest bırakacağız
Kosova'da halk yerel seçim için sandık başında
Kosova'da halk yerel seçim için sandık başında