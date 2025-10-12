Çocuk istismarından hüküm giyen rock grubu solisti cezaevinde öldürüldü

Gallerli rock grubu Lostprophets’ın eski solisti Ian Watkins, çocuk istismarı suçlarından aldığı 35 yıllık hapis cezasını çekerken bir başka mahkûm tarafından öldürüldü. Olay, cumartesi günü İngiliz medyası tarafından bildirildi.

48 yaşındaki Watkins, İngiltere’nin kuzeyindeki Wakefield Hapishanesi'nde cezasını çekiyordu.

West Yorkshire Polisi yaptığı açıklamada, “Bugün (Cumartesi) sabah saat 09:39’da, HMP Wakefield personeli bir mahkûma yönelik saldırı ihbarında bulundu. Olay yerine acil servisler sevk edildi ve kısa süre sonra mahkûmun hayatını kaybettiği belirlendi” ifadelerini kullandı.

Açıklamada Watkins’in ismi belirtilmedi. Polis, Reuters’ın yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Watkins, 2013 yılında 13 ayrı suçlamayı kabul etmesinin ardından hüküm giymişti. Suçlamalar arasında 13 yaşından küçük iki çocuğa yönelik tecavüz girişimi, bir çocuğa cinsel saldırı, bir çocuğa yönelik cinsel saldırıya yardım ve yataklık, 13 yaşından küçük bir çocuğa tecavüz etmeye teşebbüs ve bir diğer çocuğa cinsel saldırı girişimi için komplo kurmak yer alıyordu.

Ayrıca çocuklara ait müstehcen görüntüleri bulundurmak ve aşırı pornografik içerik bulundurmak suçlarını da kabul etmişti.