COVID-19 ve grip vakaları arttı... ABD'de bazı hastanelerde maske zorunluluğu yeniden getirildi
ABD'nin en az dört eyaletindeki hastaneler koronavirüs, mevsimsel grip ve diğer solunum yolu hastalıkları vakalarındaki artış nedeniyle maske takma zorunluluğunu yeniden getirdi.
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New York, Kaliforniya, İllinois ve Massachusetts'teki hastaneler maske takma zorunluluğunu getirdi.
ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verileri, 17 ile 23 Aralık 2023 arasında ABD genelinde koronavirüs nedeniyle 29 binden fazla kişinin hastaneye yattığını ve bu tarihten bir önceki haftaya göre yüzde 16'dan fazla artış olduğunu gösterdi.
Aynı dönemde ABD genelinde 14 bin 700'den fazla kişi grip nedeniyle hastaneye yattı.