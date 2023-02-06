Deprem felaketi sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından birçok ülkeden Türkiye'ye destek ve taziye mesajları geldi.

NATO

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu korkunç depremin ardından müttefikimiz Türkiye ile tam dayanışma içerisindeyiz.NATO müttefikleri Türkiye'ye destek için seferber durumda" açıklamasında bulunarak, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas halinde olduğunu bildirdi.

ABD

Gerçkleşen depremin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD’nin Türkiye’ye her türlü desteği yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Suriye'de yıkıma yol açan bugünkü deprem hakkındaki bilgiler ABD'de son derece endişe yaratmıştır. Gereken her türlü yardımı vermeye hazırız. Başkan Joe Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz."

Azerbaycan

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibinin gönderileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye yardım edilmesi talimatı verdiği belirtildi. Çadır ve tıbbi malzemelerden oluşan yardım uçağı kısa sürede Türkiye’ye hareket edecek.

Fransa

Sosyal medya hesabı üzerinden depreme ilişkin taziye dileklerinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yardıma hazır olduklarını belirterek "Eşi benzeri görülmemiş bir depremin ardından Türkiye ve Suriye'den korkunç görüntüler geliyor. Fransa olay yerindeki nüfusa acil yardım sağlamaya hazır. Düşüncelerimiz yaslı ailelerle birlikte" açıklamasında bulundu.

KKTC

Türkiye’ye taziye dileklerini ileten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile her zaman dayanışma içince olduklarını beliritti. Depremin destek açıklamasında bulunan Tatar "Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar ve ana vatan Türkiye’mize büyük geçmiş olsun dileklerimi, şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarım adına büyük bir üzüntü, acı ve kederle iletirim." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından yapılan açıklamada ise 30 kişilik bir arama kurtarma ekibinin, 8 araçla birlikte 12.00’de destek için Türkiye’ye gönderileceğini açıklandı

Mısır

Depremin hissedildiği ülkelerden birisi olan Mısır’ın Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler için taziyeler sunuldu. Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin iletildiği ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın "bu felaketle yüzleşmek için yardıma hazır" olduğu ifade edildi.

Hindistan

Başbakan Narendra Modi yaptığı bir konuşmada deprem nedeniyle Türkiye’ye yardım göndermeyi teklif edeceklerini söyledi.

Modi, sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamada Türkiye'de meydana gelen depremin neden olduğu can ve mal kayıplarından dolayı duyulan acıyı paylaştıklarını belirtti.

Başbakan Modi, "Kederli ailelere taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralıların tez zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Hindistan, Türkiye halkıyla dayanışma içindedir ve bu trajediyle başa çıkmak için mümkün olan her türlü yardımı sunmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı.

Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güneydoğusunu vuran bu büyük deprem haberi derinden üzdü. Yaşanan can ve mal kayıpları nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kardeş Türkiye halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Pakistan’ın Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğuna işaret edilerek, İslamabad'ın yardım çalışmalarında mümkün olan tüm desteği sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vefat edenlere başsağlığında bulunurken yaralılara ise acil şifalar diledi.

Zelenski yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdogan'a, Türk halkına ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız. " ifadelerini kullandı.

Yunanistan

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada depremde vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunarak "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı deprem felaketinden derin üzüntü duyuyoruz. Vefat eden kişilerin ailelerine içten başsağlığı diliyoruz ve desteklerimiz etkilenen tüm insanlarla birlikte. Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek." açıklamasında bulundu.

RUSYA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, i depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajını iletti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle telgraf gönderdi.

Putin'in Erdoğan'a mesajında, "Ülkenizde meydana gelen depremin yol açtığı çok sayıdaki can kaybı ve büyük yıkımlar nedeniyle derin başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, felaket sonucu yaralananlar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim. Bu konuda gerekli yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerine yer verildi.