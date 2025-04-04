Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Reuters haber ajansına konuştu. Hakan Fidan, Türkiye'nin İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi.

Suriye hükümeti tehditleri zayıflattı

Bakan Fidan, İsrail saldırılarının Suriye'nin yeni hükümetinin, DAEŞ terör örgütü ve diğer tehditleri caydırma yeteneğini zayıflattığını söyledi.

İsrail'in Suriye'deki eylemlerinin gelecekte bölgesel istikrarsızlığa yol açtığını belirten Fidan, "Suriye İsrail ile belirli anlaşmalar yapmak istiyorsa bu onların işidir" dedi.

ABD-İran gerginliği

Fidan ABD-İran gerginliği hakkında sorulan soruya yanıtı olarak, diplomasinin gerekli olduğunu ve İran'a herhangi bir saldırı görmek istemediğini söyledi.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın politika değişikliğinin Soğuk Savaş'tan bu yana ABD'ye büyük bağımlılığı olan Avrupa için bir fırsat olabileceğini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı ve yaptırımlar için ise şunları söyledi:

"Rusya ve Ukrayna barış anlaşmasına varmaktan şimdilik biraz uzak. ABD'nin Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz anak anlaşmaya varmak kolay değil. Herhangi bir barış anlaşmasını hazmetmek taraflar için son derece zor, ancak daha fazla ölümden daha iyi" dedi.

"ABD'nin S-400 yaptırımlarının düzeltilmesi gerekiyor"

ABD'nin Rus füzeleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların, düzeltilmesi gereken bir "anomali" olduğunu dile getiren Bakan Fidan, "Savaşın yeniden başlamaması için caydırıcılık faktörü olması gerekli" dedi.

Trump'ın Rus füzeleri üzerinden ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlara çözüm bulabileceğini ifade etti.