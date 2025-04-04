Stratejist Hakan Akbaş: Ek vergiler Türk ihracatçısına ABD ve AB'de fırsat yaratabilir

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Kurtuluş Günü’ olarak tanımladığı gümrük vergilerini açıkladı. Trump, 60 kadar ülkeye daha yüksek olmakla birlikte, ABD’ye ihracat yapan tüm ülkelere en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Trump’ın açıklamalarına göre, Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük tarifeleri yüzde 34 olarak belirlenirken, Avrupa Birliği’nden gelen ürünler için bu oran yüzde 20 olacak. Japonya’dan ithal edilen mallar yüzde 24 oranında vergilendirilirken, İngiltere ve Türkiye için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak. Stratejist Hakan Akbaş, vergilerin Türkiye ekonomisine etkisi değerlendirdi.

“Trump ile Erdoğan arasındaki ilişkileri etkileyebilir”

Hakan Akbaş, Türkiye’ye getirilen vergilerin en düşük oranlardan biri olduğunu belirterek “Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye yalnızca %10 oranında bir gümrük vergisi uyguladı. Bu oran, küresel ölçekte uygulanan en düşük oranlardan biri olup, Avrupa ülkelerine uygulanan vergilerden çok daha düşük gerçekleşti. Türkiye'nin %7,5 dijital hizmet vergisi ve %20 Katma Değer Vergisi (KDV) uyguladığı göz önüne alındığında, bu vergi beklenenden daha düşük kaldı. Ancak nispeten düşük olan bu oran bile, Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki iyileşmekte olan ilişkileri etkileyebilir” diyerek iki liderin ilişkilerde dönüştürücü olarak tanımlanan uzun bir telefon görüşmesinin ardından bu gelişme yaşandığını dikkat çekti.

“Türk ihracatçıları için fırsatlar yaratabilir”

Trump’ın gümrük vergilerinin zamanlamasının, yüksek enflasyon, kırılgan TL ve piyasa dalgalanması ile mücadele eden Türkiye ekonomisi için zorluk yarattığını söyleyen Hakan Akbaş, “Bu sorunlar, ülkenin ana muhalefet liderinin tutuklanması gibi son siyasi çalkantılarla daha da kötüleşmiştir. Buna rağmen, Türk yetkililer tekstil ve çelik gibi bazı sektörlerin küresel rekabet gücünü yeniden kazanabileceği konusunda temkinli bir iyimserlik sergilemektedir. Bu iyimserlik kısmen, Asya’daki rakip ülkelere uygulanan daha yüksek gümrük vergilerinden kaynaklanmaktadır ve bu durum Türk ihracatçıları için ABD ve Avrupa Birliği’nde fırsatlar yaratabilir” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük ihracat kalemi otomotiv yüksek oranla karşı karşıya

Trump açıklamalarında, dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 vergi getirileceğini belirterek "Biz yabancı otomobillere yüzde 2,5 gümrük vergisi getirdik. AB ise bize yüzde 10 gümrük vergisi getirdi. Gece yarısından itibaren tüm yabancı otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Stratejist Akbaş, Trump’ın otomotiv vergilerinin Türkiye’nin en büyük ihracat kalemi olan otomotivi etkileyeceğini dikkat çekerek “Türkiye’nin en büyük ihracat kategorilerinden biri olan otomotiv sektörü, yeni düzenlemeler kapsamında %25 gibi yüksek bir gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu durumun, Türkiye’nin 2024 yılında ABD’ye ihraç ettiği 1,2 milyar dolarlık araç ve parça ihracatını önemli ölçüde etkilemesi beklenmektedir. Ayrıca Çin ve diğer Asya ülkelerinin ABD’ye gönderilmesi planlanan malları Avrupa’ya yönlendirebileceği ve bu durumun Türk ihracatçılarını AB pazarlarında dezavantajlı duruma düşürebileceği endişesi bulunmaktadır” dedi.

“Türkiye ile ekonomik iş birliklerini artırabilir”

Akbaş, küresel bazda uygulanan tarifelerin Türkiye için yeni fırsatları ve işbirliklerini gündeme getirebileceğini vurgulayarak, “Şimdilik Türkiye’nin tepkisinin sessiz olması beklenebilir çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ekonomik ve savunma alanlarındaki bağları güçlendirme çabalarını sürdürmeyi arzu ediyor. Aynı zamanda bu gelişmeler Avrupa Birliği ile ilişkileri derinleştirmek için bir fırsat olarak ortaya çıkabilir. Altı yıl aradan sonra Türk ve AB yetkilileri arasında gerçekleştirilen üst düzey ekonomik diyalog toplantısı sonrası gelen tarifeler, özellikle üretim ve savunma alanlarında ekonomik iş birliğini artırmak için ivmelendirici fırsat olabilir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin Asya ülkelerinden yatırım çekmesi muhtemel”

Akbaş, sadece ABD ve Avrupa değil Asya ülkelerinden de yatırım gelebileceğini belirterek “Türkiye’nin, Çin gibi ABD’den yüksek gümrük vergileriyle karşılaşan Asya ülkelerinden yeni yatırım çekmesi de muhtemeldir. Bu ülkeler, Türkiye’nin AB ile olan gümrük birliği anlaşmasından yararlanarak mallarını dünyanın en büyük serbest ticaret bloğu olan Avrupa’ya daha avantajlı şekilde ihraç etmek için Türkiye’ye ortak yatırım yapmayı tercih edebilir” değerlendirmesinde bulundu.