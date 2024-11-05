Doğal afetlerin maliyeti büyük: Ekonomik kayıplar 258 milyar doları aştı

Aon Küresel Doğal Afetler Raporu sonuçlarına göre, 2024 yılının 3. çeyreğinde başta Atlantik kasırgası, Orta Avrupa ve Çin'deki seller, Kuzey Amerika'daki şiddetli fırtınalar olmak üzere meydana gelen afetler, yılın toplam ekonomik kayıplarını 258 milyar doların üzerine çıkarttı. 21. yüzyılın ilk dokuz ay ortalaması ise 276 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

En maliyetli afetler

İlk dokuz ayda, 32'si Kuzey Amerika'da, 8'i Asya'da, 4'ü EMEA'da (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) ve 3'ü Güney Amerika'da olmak üzere 47 olayda 1 milyar doların üzerinde zarar meydana geldi. Açık ara en maliyetli afet Helene Kasırgası olurken eylül ayındaki Süper Tayfun Yagi ise Güneydoğu Asya'da 12,6 milyar dolarlık tahmini zarara yol açtı. En maliyetli afetlerin içinde bir diğer önemli olay Çin'de meydana gelen yoğun sel felaketleri oldu.

2024'ün ilk dokuz ayında doğal afetlerden kaynaklanan küresel sigorta kayıplarının 102 milyar dolara ulaşması ve 21. yüzyıl ortalaması olan 79 milyar doların oldukça üzerine çıkması bekleniyor.

Milton kasırgasının nihai zararına ek olarak yılın geri kalanında yaşanacak muhtemel afetler nedeniyle bu yılki toplam sigorta kayıplarının 2023 yılındaki 125 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.