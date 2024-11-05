ABD’de seçimlerinde kongre baskını endişesi! Beyaz Saray çevresinde kuş uçurtulmuyor

Milyonlarca Amerikalı yeni başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. ABD genelinde seçim güvenliği önlemleri hat safhaya çıktı. Özellikle Beyaz Saray’da kritik önemler alındı. SWAT ekipleri göreve çağrılırken, Beyaz Saray’ın çevresine keskin nişancılar yerleştirildi. Aynı zamanda kurşun geçirmez camlarla önlemler kritik seviyeye çekilirken ve çevredeki yerlere insansız hava araçları da konuşlandırıldı.

Ulusal Muhafızlar alarmda

Washington Valisi Jay Inslee, yerel kolluk kuvvetlerine yardım etmeleri için eyaletin Ulusal Muhafızları'nı alarma geçirdi. Vali, Muhafız üyelerinin seçimler için "hayati altyapıyı" korumak ve seçimle ilgili "herhangi bir huzursuzluğa müdahale etmek" için çağrılabileceğini bildirdi.

Nevada Valisi Joe Lombardo'nun ofisinden gelen açıklamada da 60 Ulusal Muhafız üyesinin "bekleme statüsünde" aktif hale getirileceği ve Las Vegas ile Carson City'de görevlendirileceği duyuruldu.

Polis teşkilatı personel sayısını artırdı

Oregon eyaletine bağlı Portland'da ise polis teşkilatı, "Seçim Günü ve sonrasında önlem amaçlı personel sayısını artırıyoruz," açıklamasında bulundu. Duyurular, geçen hafta Portland ve Washington'daki oy pusulası bırakma kutularının ateşe verilmesinin ardından geldi. Portland'daki bir kutuda birkaç oy pusulası hasar görürken, Washington'a bağlı Vancouver'da ise yüzlerce oy pusulasına zarar verildi. Yetkililer halen failleri arıyor.

Beyaz Saray koruma altında

Beyaz Saray ve mevcut başkan yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in ikametgahının da bulunduğu Deniz Gözlemevi'nin etrafındaki çitler artırıldı. Beyaz Saray yakınlarındaki bazı işletmeler önlem olarak pencereleri tahtalarla kapattı. Harris'in mezun olduğu Howard Üniversitesi'nin çevresindeki sokaklar da kapatılıyor. Harris, Seçim Gecesi gözlem etkinliğini burada yapmayı planlıyor.

Tehdit alan yargıca çelik yelek giydirildi

Ülke genelindeki şerifleri temsil eden kuruluşlar geçen hafta yaptıkları ortak açıklamada, yaklaşık bir buçuk yıldır seçimlere hazırlandıklarını bildirdi. Ayrıca Arizona Daily Star'ın haberine göre, adil bir seçim süreci yürütmediği gerekçesiyle tehditler aldığı bildirilen bir yargıca, çelik yelek giydirilmeye başlandı. New Mexico'da ise SWAT ekibi birimleri göreve çağrıldı.

Kongre baskını endişesi yaşanıyor

Trump ve Harris arasındaki rekabetin ciddi ölçüde kızıştığı son seçimlerde de geçmişte yaşanan kongre baskını olayının tekrarlanmasından korkuluyor. Beyaz Saray önlemlerin alınmasında, eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Ocak 2021'de Joe Biden'ın zaferine işaret eden seçim sonuçlarını kabul etmeyerek Kongre binasını işgal ettiği şiddet olayları da etkili oldu.

Baskın sırasında beş kişi hayatını kaybetmişti. Bu kişilerden biri, Kongre binasının içinde vurularak öldürülen bir gösterici, diğeri ise baskından sonraki gün kalp krizi geçiren bir polis memuruydu. Diğer üç kişi de çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ayrıca, olaydan haftalar sonra dört polis memuru intihar etmişti.

Sosyal medyadaki çağrılar kaos korkusunu körüklüyor

Axios'a göre Trump'ı destekleyen sağcı gruplar, Telegram gibi platformlarda kullanıcıları sandıkları izlemeye ve Trump'ın aleyhine çıkan sonuçlara itiraz etmeye çağırıyor. Bu durum da sandık merkezlerinde kaos yaşanabileceği korkusuna yol açıyor.

Anketlerde şiddet yaşanabileceği sonucu çıkmıştı

Ülke çapında birçok insan olasılıklar konusunda endişeli. Pazartesi günü yayınlanan bir NPR/PBS News/Marist anketinde, seçmenlerin yüzde 72'sinin seçim sonucunda şiddet yaşanabileceğini düşündüğü ortaya çıktı.

Son anketler, özellikle Cumhuriyetçiler arasında seçim sonuçlarına yönelik güvende belirgin bir düşüş olduğunu da ortaya koydu. Times of India'nın aktarımına göre, yerel anket sitelerinde seçim sonuçlarına inananların oranı sadece yüzde 28.

Kritik eyaletlerde insansız hava araçları ve keskin nişancılar konuşlandırıldı

Seçim sonucunu belirleyecek yedi kritik eyalettekiler de dahil olmak üzere bazı seçim büroları, şiddet endişesi nedeniyle personelini korumak için merkezlerine kurşun geçirmez cam, panik butonu veya video gözetim sistemi yerleştirdi. Bunlar arasında Arizona, Georgia, Pensilvanya ve Wisconsin gibi eyaletler var.

Washington Post'un haberine göre, önemli bir oy sayım tesisini güvence altına almak için çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Ayrıca seçim personeli için panik butonları ve yukarıdan gözlem yapan insansız hava araçları da konuşlandırıldı.