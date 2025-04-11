Dominik Cumhuriyeti'nde gece kulübü faciasında can kaybı 221’e yükseldi

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da salı günü "Jet Set" adlı gece kulübünün çatısının çökmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarında sona gelindi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, enkazda 3 kişinin daha cansız bedeninin bulunduğu, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 221’e yükseldiği ve çalışmaların tamamlandığı belirtildi. Çalışmaların sona ermesinin ardından kayıpların aileleri, günlerdir birbirlerine sarılarak bekledikleri gece kulübünün çevresinden ayrıldı.

Ekip kurulacak

Dominik Devlet Başkanlığı Sözcüsü Homero Figueroa, "Şimdi başka bir aşamaya, olan biteni anlama ve açıklama aşamasına geçme zamanı" ifadelerini kullandı. Figueroa, Dominik hükümetinin popüler mekandaki çatı çökmesinin nedenlerini açıklığa kavuşturmak için ulusal ve uluslararası uzmanların yer alacağı bir ekip oluşturulmasını onayladığını belirtti.

Konser sırasında facia

Başkent Santo Domingo'daki Jet Set gece kulübünde siyasetçiler, sporcular ve diğer önemli yerel isimlerin katıldığı merengue sanatçısı Rubby Perez'in konseri sırasında çatı çökmüştü. Şarkıcı Perez, Monte Cristi Eyaleti Valisi Nelsy Cruz ve eski Amerika Ulusal Beyzbol Ligi oyuncuları Octavio Dotel ile Tony Blanco da yaşamını yitirmişti.

Olay sırasında gece kulübünde kaç kişi olduğu ise bilinmiyor.