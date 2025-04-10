  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Dominik'te facia: Çatısı çöken gece kulübünde ölenlerin sayısı 184'e çıktı
Takip Et

Dominik'te facia: Çatısı çöken gece kulübünde ölenlerin sayısı 184'e çıktı

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 184'e yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dominik'te facia: Çatısı çöken gece kulübünde ölenlerin sayısı 184'e çıktı
Takip Et

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanındaki olaya ilişkin yeni bilgileri paylaştı.

Mendez, eğlence mekanındaki ölü sayısının 184'e çıktığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmaları henüz sonlanmazken kazanın sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.

Olay

"Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı 8 Nisan'da, içeride 300'e yakın müşterinin bulunduğu sırada çökmüştü.

Hayatını kaybedenler arasında, kaza anında sahnede şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de olduğu belirtilmişti.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, felaketin ardından üç günlük yas ilan etmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun duruşması Silivri'ye alındıEkrem İmamoğlu'nun duruşması Silivri'ye alındıGündem
En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...Ekonomi
Benzine bir indirim daha geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatlarıBenzine bir indirim daha geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
Ebeveynler dikkat! Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladıEbeveynler dikkat! Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladıEkonomi

 

Dünya
İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti
ABD'li Senatör Bernie Sanders'dan, Trump'ın izlediği politikalara sert tepki!
ABD'li Senatör Bernie Sanders'dan, Trump'ın izlediği politikalara sert tepki!
Çin'den sosyal medyaya olağanüstü sansür: "yüzde 104" demek yasaklandı
Çin'den sosyal medyaya olağanüstü sansür: "yüzde 104" demek yasaklandı
ABD, İran merkezli 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı
ABD, İran merkezli 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı
Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da! Kritik görüşme başladı
Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da! Kritik görüşme başladı
Trump, 'Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapmak' için su kısıtlamalarını kaldırdı
Trump, 'Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapmak' için su kısıtlamalarını kaldırdı