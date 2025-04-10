Ekrem İmamoğlu'nun duruşması Silivri'ye alındı

Çağlayan Adliyesi için açıklanan ilk duruşma yeri, Marmara Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonuna alındı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yer değişikliğiyle ilgili olarak "Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak" ifadesini kullandı.