Benzine bir indirim daha geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Benzinin litresine 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. İndirim kararının resmileşmesiyle birlikte fiyatlar iki günde 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak.
Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. Söz konusu kararın yarın itibarıyla tabelarara yansıması bekleniyor.
İndirimin kararının resmileşmesi halinde benzin fiyatı, iki günde 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak.
Benzine bu gece itibarıyla 2 lira 18 kuruş indirim gelmişti.
Güncel fiyatlar
Benzinin litresi İstanbul'da 44 lira 65 kuruş, Ankara'da 45 lira 22 kuruş, İzmir'de 45 lira 58 kuruşa satılıyor.
4 yılın en düşük seviyesi
Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle sert düştü.
Brent petrol, 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini gördü.