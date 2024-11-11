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Donald Trump, BM Büyükelçisi'ni seçti

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik’i Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görevlendirdi.

Haber Merkezi
AA
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Donald Trump, BM Büyükelçisi'ni seçti
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ABD basınındaki haberlere göre ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yaptığı açıklamada, Stefanik'i ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi olarak seçtiğini duyurarak, "Elise inanılmaz derecede güçlü, sert ve akıllı bir 'Önce Amerika' savaşçısı." ifadelerini kullandı.

Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptığı paylaşımda eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu yeni yönetime davet etmeyeceğini duyurmuştu.

Temsilciler Meclisi üyesi olan 40 yaşındaki Stefanik, uzun süredir Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en sadık müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Stefanik, Trump'ın potansiyel başkan yardımcısı olarak görülen isimler arasında yer alıyordu.

New York'un taşrasında doğup büyüyen Stefanik, Harvard Üniversitesinden mezun olduktan sonra eski Başkan George W. Bush yönetiminde iç politika konseyinde ve özel kalem müdürünün ofisinde çalıştı.

Stefanik, 2014'te 30 yaşındayken Kongre'ye seçilen ve daha sonra da Temsilciler Meclisi liderliğinde görev yapan en genç kadın oldu.

 Stefanik, İsrail yanlısı açıklamalarıyla ön plana çıkıyor

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık 2023'te düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturumda, üç üniversite başkanı, özellikle Cumhuriyetçi vekillerin, İsrail ile ABD yönetimine karşı kampüslerdeki öğrenci protestolarının "antisemitik" olduğu ve bu gösterilere izin verilmemesi gerektiği baskısıyla karşılaşmıştı.

İsrail yanlısı açıklamalarıyla öne çıkan Stefanik, oturumlarda rektörleri agresif şekilde sorgulamış ve devam eden baskılar sonrası Aralık 2023'te Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill istifa etmişti.

Rektörlerin istifasında rol oynayan Stefanik, Trump'ın övgüsünü kazanmıştı.

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