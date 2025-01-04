DSÖ bildirdi: İsrail'in gözaltına aldığı Husam Ebu Safiyye'den haber alınamıyor

Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'de sağlık sistemini hedef almasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

İsrail'in baskın yaptığı ve yaktığı Kemal Advan Hastanesi'nin tamamen işlevsiz kaldığını hatırlatan Ghebreyesus, 27 Aralık'ta gözaltına alınmasından bu yana hastane müdürü Husam Ebu Safiyye'nin güvenliği ve sağlık durumu hakkında hiçbir güncel bilgi alamadıklarını kaydetti.

Ghebreyesus, "İsrail'e, Safiyye'yi serbest bırakma çağrımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların sona ermesi gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Gazze'deki insanların sağlık hizmetlerine erişmesi gerekiyor. Ateşkes sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.