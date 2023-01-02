Dubai, alkol satış vergisini kaldırdı

Körfez'in turizm ve iş merkezi konumunu pekiştirmeye çalışan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai Emirliği, yeni yılda alkol satışlarındaki yüzde 30'luk vergiyi askıya aldı.

Pazar günü yürürlüğe giren yasa bir yıl boyunca geçerli olacak. Kararı memnuniyetle karşılayan sektör yöneticileri, bunu bir 'deneme süresi' olarak yorumluyor.

Bölgenin ticaret ve turizm merkezi olan ve yabancıların ülke vatandaşlarının sayısını dokuza bir oranında aştığı Dubai yönetimi, ülkeyi yabancı işçiler için daha çekici hale getirmek amacıyla son yıllarda çeşitli düzenlemelere gidiyor.

Abu Dabi Ticaret Bankası baş ekonomisti Monica Malik, "Pandemiden güçlü toparlanmanın ardından alkol vergisindeki kesinti, turizm ve konaklama sektörlerini daha fazla destekleyecektir" dedi.