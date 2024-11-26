Dünyanın en pahalı trafik kazası! 2 Ferrari, 1 McLaren, 1 Bentley çarpıştı

Avrupa’da lüsk araçların karıştığı kaza gündeme oturdu. Avusturya’dan İsviçre’ye geçiş yolun meydana gelen kaza dünyanın en pahalı trafik kazası olarak anılmasına neden oldu.

Araçların toplam değeri 270 milyon TL

Avusturya’nın, İsviçre yakınındaki Pfunds dağ yolunda 2 Ferrari, 1 McLaren, 1 Bentley çarpıştı. Yalnızca 499 adet üretilen Ferrari LeFerrari’nin de arasında olduğu, 2 Ferrari, bir McLaren Elva ve bir Bentley’ın karıştığı bu kazada araçların toplam değeri 7 milyon İsviçre Frank olarak açıklandı.

Dört lüks araba, bomboş yolda birbirine girdi. Hasar, 1.8 milyon İsviçre Frank’ı oldu. Arabaların Türkiye’deki değeri ise bunun yaklaşık 2.5 katı olarak hesaplanıyor.

Lüks araçlar ağır hasar gördü

Kazada, dünyanın en lüks dört otomobili birden ağır hasar gördü. 10 Kasım’daki kaza, öğleden sonra 14.40 civarında meydan geldi. Kazada, üçüncü sırada giden ve değeri 500 bin İsviçre Frank’ının üzerinde olan Ferrari 812 Superfast sürücüsünün güneşten gözünün kamaşması nedeniyle, dünyada sadece 499 örneği bulunan 4 milyon İsviçre Frank’ı değerinde olan önündeki Ferrari La Ferrari’ye çarptı.

Kaza nasıl oldu?

O da önündeki 1.7 milyon İsviçre Frank’ı değerindeki McLaren Elva’ya çarptı. En arkadaki 300 bin Frank değerindeki 610 beygir gücündeki Bentley de duramayıp önündeki Ferrari Superfast’a arkadan çarptı. En büyük hasarın 963 beygir gücündeki Ferrari LaFerrari’de olduğu belirtiliyor.

Kazanın bedeli 70 milyon TL

Toplam hasarın 1.8 milyon İsviçre Frank’ı olduğu hesaplanıyor. 7 milyon İsviçre Frank'ı yani 270 milyon TL yapan lüks arabalar yaklaşık 70 milyon TL'lik hasara uğradı. Yaşları 40 ila 52 arasında değişen sürücüler kazada yara almadılar. Fakat olayın duyulmaması için büyük çaba sarf etmelerine rağmen kazanın görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Sosyal medyada yorum yağdı

Sosyal medya kullanıcıları fotoğraf üzerinden olayı yorumlarken kazanın trafikte gerekli güvenlik mesafesinin korunmamasından kaynaklandığı yönünde yorumlar yaptılar. Bazı sosyal medya kullanıcıları, kazaya dair şu yorumları yaptılar:

İşte paranın sağduyuyu alamayacağının kanıtı.

Akıl parayla olmuyor.

Yetenek de satın alınmıyor.

Tamamen delilik.

Bu kazanın maliyetini bir ömür çalışsak ödeyemeyiz.