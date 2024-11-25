Elon Musk'ın Tesla'sı mühendis arıyor! Maaşlar 318 bin dolara kadar çıkıyor

Tesla kariyer sayfasından personel alımı ilanı yayımladı. Elon Musk’ın şirketi Tesla, Robotaksi ve Optimus için mühendis alacak.

Tesla’nın kariyer sayfasına göre şirket, otonom araçlarına ve insansı robotlarına uzaktan erişim sağlamayı hedefliyor.

Uzaktan kontrol sistemi oluşturmak için ekip kuruldu

Ekip, gelişmiş bir uzaktan kontrol sistemi oluşturmak için donanım, yazılım ve arka uç sistemlerini entegre etmekle görevlendirildi.

Gelişmiş sanal gerçeklik sistemleri kullanılacak

Uzaktan operatörler, karmaşık görevleri gerçekleştirmek için gelişmiş sanal gerçeklik sistemleri kullanacak. Bu sayede fiziksel ve dijital dünyalar arasında köprü kurularak, uzaktan operatörlerin doğru rehberlik sağlaması ve gerektiğinde müdahale etmesi mümkün olacak.

İşe alınacak mühendisler donanım ekipleri ile iş birliği yapacak

Mühendisler, uzaktan kontrol sistemi için gereksinimleri tanımlamak, tasarım seçimleri yapmak ve yazılımı uygulamak için donanım ekipleriyle iş birliği yapacak.

Başvuru şartları belli oldu

Başvuranların C++, Python, 3D grafik ve Unreal gibi oyun motorları konusunda deneyimli olması gerekiyor. Windows ve Linux ortamları, ağ oluşturma ve özel gölgelendiriciler konusunda bilgi sahibi olunması da isteniyor.

Maaşa ek nakit ödeme, hisse ödülü ve yan haklar var

Tesla’nın uzaktan kontrol pozisyonu için sunduğu maaş aralığı, nakit, hisse ödülleri ve yan haklar dahil olmak üzere 120.000 ile 318.000 dolar arasında değişiyor.

Bu işe alım hamlesi, Tesla’nın Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) teknolojisinin önemli bir kilometre taşına ulaştığı bir dönemde geliyor. Analist Pierre Ferragu, kısa süre önce Manhattan’dan Connecticut’a 95 millik yardımsız bir sürüşü vurgulayarak Tesla’nın otonom sürüş konusundaki ilerlemesini gözler önüne serdi.

Ayrıca ARK Investment Management, Tesla’nın robotaksi filosunun mevcut araç çağırma hizmetleri Uber (UBER) ve Lyft’i (LYFT) geride bırakarak 11 trilyon dolarlık bir gelir potansiyelini ortaya çıkarabileceğini öngörüyor. Bu potansiyel gelir akışı, Tesla’nın uzaktan kontrol yeteneklerinin önemini vurguluyor.

Ek olarak, Tesla’nın Optimus robotu artık otonom navigasyon ve şarj yetenekleri gösteriyor. Robot şu anda Tesla’nın fabrikasında engelleri aşarak ve insanlarla etkileşime girerek otonom olarak hareket edebiliyor.