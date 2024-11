Elon Musk DOGE’ye personel alacak: Haftada 80 saat çalışacak yüksek IQ'lu eleman arıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı seçilen Donald Trump; teknoloji milyarderi Elon Musk ve eski GOP Başkan Adayı Vivek Ramaswamy'nin yeni kurulacak "Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na" (Department of Government Efficiency - DOGE) liderlik edeceğini duyurdu.

Elon Musk ve Vivek Ramaswamy adının Hükümet Verimliliği Bakanlığı için duyurulmasının ardından X hesabından paylaşılan personel alımı ilanı dikkat çekti.

Elon Musk, Başkan seçilen Donald Trump'ın göreve başlamasından önce işe alımlara başladı. Teknoloji milyarderi Musk, alınacak personel için başvuruları kabul etmeye başladı.

Elon Musk ABD hükümetindeki yeni görevi için personel alacağını duyurdu. Musk resmi hesabından yaptığı açıklamada "haftada 80+ saat çalışmaya istekli, süper yüksek IQ'lu, küçük hükümet devrimcilerine ihtiyacımız var" dedi.

Tesla CEO'su Musk’ın tercih ettiği kripto para birimi DOGE'den adını alan bu projenin amacı, bürokrasiyi basitleştirerek, işleri ortadan kaldırmak olarak ifade ediliyor. Kurulacak bu bakanlıkla federal hükümetin kapsamını küçültmek amaçlanıyor.

Başvurular hükümetin mavi tikli DOGE hesabına mesaj gönderilerek yapılabilecek. Ancak bunu yapmak için ücret ödenmesi gerekiyor. Mesaj gönderimi için X’in abonelik ücreti ödemek gerekiyor.

Kriterleri karşılayan seçkin adaylar Musk ve ortağı Vivek Ramaswamy tarafından şahsen seçilecek. İlan ile ilgili "Elon & Vivek başvuranların en iyi yüzde 1'ini inceleyecek" sözü verildi.

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s…