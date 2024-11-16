Elon Musk DOGE’ye personel alacak: Haftada 80 saat çalışacak yüksek IQ'lu eleman arıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı seçilen Donald Trump; teknoloji milyarderi Elon Musk ve eski GOP Başkan Adayı Vivek Ramaswamy'nin yeni kurulacak "Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na" (Department of Government Efficiency - DOGE) liderlik edeceğini duyurdu.

Elon Musk ve Vivek Ramaswamy adının Hükümet Verimliliği Bakanlığı için duyurulmasının ardından X hesabından paylaşılan personel alımı ilanı dikkat çekti.

DOGE başvuruları almaya başladı

Elon Musk, Başkan seçilen Donald Trump'ın göreve başlamasından önce işe alımlara başladı. Teknoloji milyarderi Musk, alınacak personel için başvuruları kabul etmeye başladı.

Elon Musk haftada 80 saat çalışacak eleman arıyor

Elon Musk ABD hükümetindeki yeni görevi için personel alacağını duyurdu. Musk resmi hesabından yaptığı açıklamada "haftada 80+ saat çalışmaya istekli, süper yüksek IQ'lu, küçük hükümet devrimcilerine ihtiyacımız var" dedi.

Bakanlık adını kripto para birimi DOGE'den aldı!

Tesla CEO'su Musk’ın tercih ettiği kripto para birimi DOGE'den adını alan bu projenin amacı, bürokrasiyi basitleştirerek, işleri ortadan kaldırmak olarak ifade ediliyor. Kurulacak bu bakanlıkla federal hükümetin kapsamını küçültmek amaçlanıyor.

Başvuru yapabilmek için ücret ödemek gerekiyor

Başvurular hükümetin mavi tikli DOGE hesabına mesaj gönderilerek yapılabilecek. Ancak bunu yapmak için ücret ödenmesi gerekiyor. Mesaj gönderimi için X’in abonelik ücreti ödemek gerekiyor.

Elon ve Vivek başvuruları inceleyecek

Kriterleri karşılayan seçkin adaylar Musk ve ortağı Vivek Ramaswamy tarafından şahsen seçilecek. İlan ile ilgili "Elon & Vivek başvuranların en iyi yüzde 1'ini inceleyecek" sözü verildi.

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s… — Department of Government Efficiency (@DOGE) November 14, 2024

DOGE'nin nasıl çalışacağı henüz belirsiz

DOGE'nin tam olarak nasıl çalışacağı şu anda belirsizliğini koruyor. Trump'ın yürütme organının dışında ancak kendi yetkisi altında çalışacağını teyit etmesiyle denetim konusunda henüz resmi bir açıklama da yapılmadı. Trump bu hafta yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetçi politikacılar 'DOGE'nin hedeflerini çok uzun zamandır hayal ediyorlardı" demişti.

Hükümet Verimliliği Bakanlığı ne iş yapacak?

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da salı günü yaptığı açıklamada bakanlığın, "hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılması, aşırı düzenlemelerin azaltılması, israfçı harcamaların kesilmesi ve federal kurumların yeniden yapılandırılmasının önünü açacağını" yazdı.

DOGE olarak kısaltılan yeni bakanlığın detayları aslında pek bilinmiyor. Adı her ne kadar "bakanlık" olarak anılsa da Trump, bunun federal bir kurum olmayacağını, Beyaz Saray ve Yönetim ve Bütçe Ofisi ile ortaklık kurarak hükümete "dışarıdan" rehberlik sağlayacağını ifade etti.

Bu birimin tam olarak hangi kalemlerden tasarruf sağlamayı önereceği de kesin değil. Ancak Ramaswamy, kampanyası sırasında FBI, Eğitim Bakanlığı ve Nükleer Düzenleme Komisyonu'nun bütçesini kısma sözü vermişti. Trump da Eğitim Bakanlığı'nı kapatma fikrini ortaya atmıştı.