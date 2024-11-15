Trump aşı karşıtı bakanı duyurdu! Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax hisseleri düştü

ABD'de yeniden başkan seçilen Trump, Sağlık Bakanlığına, aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı aday gösterdiğini açıkladı. Trump'ın duyurusunun ardından aşı üreten şirketlerin hisselerinde düşüş yaşandı.

Trump’tan dikkat çeken açıklama geldi

Amerikalıların uzun zamandır sağlık konusunda "aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketleri tarafından ezildiğini" belirten Trump, Kennedy'nin bu sorunları çözeceğine olan inancını vurguladı. Trump, "HHS, herkesin bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından, ilaç ürünlerinden ve gıda katkı maddelerinden korunmasını sağlamada büyük bir rol oynayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Aşı üreten şirketlerin hisseleri düştü

Pfizer hissesi Trump'ın Kennedy'nin adaylığını açıklamasının ardından yüzde 2'den fazla düştü ve hisseler Cuma günü piyasa öncesi işlemlerde düşüşünü sürdürdü. Moderna hissesi perşembe günü yaklaşık yüzde 6 düştü ve cuma günü yüzde 2'nin hemen altında düşüş yaşadı, AstraZeneca ise hissesinde yüzde 1'den fazla düşüş yaşadı. Novavax hisseleri perşembe günü yüzde 7'den fazla düştü, cuma günü ise yüzde 1 daha düştü. Londra merkezli GlaxoSmithKline'ın hissesi duyurudan bu yana yüzde 4'ten fazla düştü.

Aşı karşıtı söylemleri ve teorileri ile gündem olmuştu

Robert F. Kennedy Jr., COVID-19 aşısı da dahil olmak üzere aşılama programlarıyla ilgili pek çok komplo teorisi ortaya attı. Ayrıca, COVID -19'un "Kafkasyalılara ve Siyahlara saldırmak için hedeflendiği" şeklinde iddiası da bulunuyor. "En çok bağışıklık kazanan" insanların Yahudiler ve Çinliler olduğunu iddia etti. Ayrıca Kennedy ‘koronavirüs aşısı şimdiye kadar yapılmış en ölümcül aşı" demişti.

Aşılamayı Holokost'a benzetti

Geçtiğimiz yıl Fox News'den Jesse Watters'a konuşan Kennedy, "Otizmin aşılardan geldiğine inanıyorum" demişti. Kennedy ayrıca, 2015'te aşı karşıtı bir belgeseli tanıtırken de aşı politikalarını anlatırken de defalarca Holokost'a atıfta bulunmuştu.

Pestisit ve ilaç şirketlerine karşı açtığı davalarla tanınıyor

Kennedy, aynı zamanda bir avukat olarak, büyük pestisit ve ilaç şirketlerine karşı açtığı davalar, Kovid-19 aşılarına karşı şüpheci yaklaşımı ve gıda sağlığıyla ilgili düzenlemeler konusundaki çabalarıyla tanınıyor.