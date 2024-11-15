Trump, A Takımı'na girecek bir ismi daha duyurdu: Sağlık Bakanlığına aşı karşıtı aday

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'daki başkanlık seçimini, Demokrat rakibi Kamala Harris'i yenerek kazanan Donald Trump, kabinesini oluşturuyor.

Trump'ın 20 Ocak 2025'te başlayacağı ikinci başkanlık dönemi için kurduğu kabinede, Başkan Yardımcısı JD Vance hariç 25 isim yer alacak.

Sağlık Bakanlığı'na aşı karşıtı isim

Donald Trump, kabinesinde görev alacak önemli bir ismi daha kamuoyuna duyurdu. Trump, aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr'ı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na aday göstereceğini açıkladı.

Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Robert F. Kennedy Jr.'ı ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı (HHS) olarak duyurmaktan heyecan duyuyorum" diye yazdı.

Amerikalıların uzun zamandır sağlık konusunda "aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketleri tarafından ezildiğini" belirten Trump, Kennedy'nin bu sorunları çözeceğine olan inancını vurguladı.

Trump, "HHS, herkesin bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından, ilaç ürünlerinden ve gıda katkı maddelerinden korunmasını sağlamada büyük bir rol oynayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Senato tarafından onaylanması halinde Kennedy, yeni dönemde Sağlık Bakanı olarak çalışmalarına başlayacak.

Eski Demokrat Kennedy, bu yılki başkanlık yarışına bağımsız olarak girmiş, bir süre sonra Trump lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Trump'ın mitinglerinde sık sık boy göstererek büyük alkış alan Kennedy, aynı zamanda bir avukat olarak, büyük pestisit ve ilaç şirketlerine karşı açtığı davalar, Kovid-19 aşılarına karşı şüpheci yaklaşımı ve gıda sağlığıyla ilgili düzenlemeler konusundaki çabalarıyla tanınıyor.

İşte Trump'ın Kabinesi'nde yer alacak isimler

* Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı için Florida senatörü Marco Rubio'yu aday gösterdi.

* Trump, Adalet Bakanlığına Florida'dan Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdiğini açıkladı.

* Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne ise eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard aday gösterildi.

* Donald Trump, milyarder iş insanı ve X sosyal medya platformu'nun patronu Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıkladı.

* Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan savunma bakanlığı için eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

* Trump, İç Güvenlik Bakanlığına South Dakota Valisi Kristi Noem'i aday gösterdiğini açıkladı.

* ABD'nin yeni kabinesinde, Ortadoğu Özel Temsilciliği görevinin emlak zengini Steve Witkoff'a emanet edileceği açıklandı.

* 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanan Trump, ilk olarak Beyaz Saray Saray Özel Kalem Müdürlüğüne Susie Wiles'ı, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine Kongre üyesi Elise Stefanik'i ve ABD Çevre Koruma Ajansının başına da eski Kongre üyesi Lee Zeldin'i getireceğini duyurdu.