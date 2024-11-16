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Elon Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a dava

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, OpenAI'ya açtığı davaya antitörst iddiaları ekleyerek, Microsoft'un da yasadışı bir şekilde yapay zeka pazarını tekeline almaya çalıştığını iddia etti.

Haber Merkezi
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Elon Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a dava
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Değişikliğe gidilen şikayet dilekçesinde, Microsoft ve OpenAI'ın yaratıcı yapay zeka pazarını yasadışı bir şekilde tekeline almaya çalıştığı iddia edildi.

Böylece, ağustos ayında yapılan ilk şikayete antitörst iddiaları eklenirken, Microsoft da davaya dahil oldu.

Yeni düzenlenen şikayet dilekçesinde, OpenAI'ın teknoloji devi Microsoft ile yakın ilişkisi, şirketin kamuya açık, açık kaynaklı yapay zeka taahhüdüne aykırı olarak nitelendirildi.

Musk, yaptığı ilk şikayette, OpenAI ve CEO Sam Altman'ı yapay zekayı geliştirme çabasında kamu yararı yerine karı ön planda tutarak sözleşme hükümlerini ihlal etmekle suçlamıştı.

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