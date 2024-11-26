Elon Musk, TV kanalı mı satın alacak? İşte çok konuşulan iddia...

Dünyanın en zengin insanı, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en yakın müttefiki, SpaceX, Tesla ve X platformunun CEO'su Elon Musk'ın bu kez de televizyon kanalı almakla ilgilendiği öne sürüldü.

Olay, Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın sosyal medya platformu X'te Elon Musk'la yaptığı sohbetle başladı.

Trump Jr., MSNBC de dahil olmak üzere NBCUniversal'ın bazı kablolu televizyon ağlarını satışa çıkaracağına ilişkin bir gönderiyi alıntıladı ve Musk'ı etiketleyerek, "Hey Elon Musk, aklıma gelen en komik fikir!!!" ifadelerini kullandı.

Musk ise yanıt olarak "Ne kadara mal oluyor?" diye sordu.

Hey @elonmusk I have the funniest idea ever!!! https://t.co/OEwz6S5ncs — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 22, 2024

Bu konuşmanın ardından Musk'ın MSNBC'yi almak için harekete geçebileceği iddiası konuşulmaya başladı.

Şaka mı yaptı?

Musk, hafta sonu haber kuruluşunu satın alacağıyla ilgili şaka yaptığı başka bir gönderiyi de paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Musk'ın 2022'de o zamanki adı Twitter olan X platformunu almadan önce de 2017'yılında benzer bir şey söylediğini hatırlattı.

Kanalı 'çocukça propaganda yapmakla' eleştiriyor

Musk, liberal eğilimli bir haber kuruluşu olarak bilinen MSNBC'yi sık sık eleştirdi. Musk, kanalın "çocukça propaganda yaptığını" iddia etti. Musk, birkaç gün önce "MSNBC batıyor" ifadelerini kullanmıştı, şimdi ise kanalı satın almakla ilgilendiği iddia ediliyor.