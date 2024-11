Elon Musk, TV kanalı mı satın alacak? İşte çok konuşulan iddia...

Dünyanın en zengin insanı, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en yakın müttefiki, SpaceX, Tesla ve X platformunun CEO'su Elon Musk'ın bu kez de televizyon kanalı almakla ilgilendiği öne sürüldü.

Olay, Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın sosyal medya platformu X'te Elon Musk'la yaptığı sohbetle başladı.

Trump Jr., MSNBC de dahil olmak üzere NBCUniversal'ın bazı kablolu televizyon ağlarını satışa çıkaracağına ilişkin bir gönderiyi alıntıladı ve Musk'ı etiketleyerek, "Hey Elon Musk, aklıma gelen en komik fikir!!!" ifadelerini kullandı.

Musk ise yanıt olarak "Ne kadara mal oluyor?" diye sordu.

Hey @elonmusk I have the funniest idea ever!!! https://t.co/OEwz6S5ncs