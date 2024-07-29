Elon Musk’tan, Google'a “Trump sansürü” tepkisi: Başınızı derde sokarsınız!

SpaceX ve Tesla’nın kurucusu, Twitter’ın (X’in) sahibi “çılgın” girişimci Elon Musk, Kasım 2024’te ABD’de yapılacak seçimlerde eski başkan ve başkan adayı Donald Trump’a desteğini açıkça belli etmişti.

Musk, X’te yaptığı paylaşımda, Google’a yazdığı “President Donald (Başkan Donald)” görselinde çıkan sonuç tamamlamalarının ekran görüntüsüne yorum yaptı.

Ekran görüntüsünde, dünyanın en büyük arama motoru olan Google’da İngilizce “Başkan Donald” yazıldığında ünlü çizgi film karakteri Donald Duck ve eski başkanlardan Ronald Reagan’ın çıktığına ve Trump'ın çıkmamasına Elon Musk, “Vay, Google'ın Başkan Donald Trump'a arama yasağı var! Seçime müdahale mi?” yorumunu yaptı.

Wow, Google has a search ban on President Donald Trump!



Election interference? pic.twitter.com/dJzgVAAFZA — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, yapılan bir yoruma da "Seçimlere müdahale ederlerse başlarını büyük belaya sokarlar" cevabını verdi.

Google, algoritmaları düzeltti mi?

Musk’ın paylaşımı sonrasında, Türkiye'den arama motoru Google’a aynı ifadeler (President Donald) yazıldığında Trump'ın ilk sırada çıktığı görüldü. Musk'ın paylaşmının sahte olup olmadığı ya da Google'ın bu paylaşım sonrası algoritmalarını düzeltip düzeltmediği bilinmiyor.

Musk ve Trump'ın ortak noktası

Trump'ın seçim kampanyasına aylık 45 milyon dolar bağış yaptığı haberleri çıkan ancak yalanlayan Elon Musk, Demokrat Başkan adayı Kamala Harris'in seçilmesi halinde ABD'nin Venezuela'ya dönebileceğini düşündüğünü söylemişti.

Musk, kripto para birimleriyle de yakından ilgilenen bir girişimci olarak Tesla’da da Bitcoin ile ödeme başlatmıştı.

Son mitinglerinden birinde Donald Trump’ın Bitcoin için söyledikleri de kripto varlığın fiyatında yükselişe neden olmuştu.