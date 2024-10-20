Elon Musk'tan Trump için dev destek: Dilekçeye imza atanlara 1 milyon dolar dağıtıyor

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen siyasi eylem komitesi America PAC'in kilit eyaletlerdeki Cumhuriyetçileri oy kullanmaya teşvik eden dilekçesini imzalayan kişilere seçime kadar her gün çekilişle 1 milyon dolar (34 milyon TL) vereceğini açıkladı.

Başkanlık seçimlerinin en çekişmeli eyaletlerinden biri olarak görülen Pensilvanya'nın Harrisburg kentinde cumartesi günü tek başına düzenlediği mitinge katılan Musk, John Dreher adlı bir kişiye 1 milyon dolarlık ilk çekini yazdı.

ABD'li milyarder, çeki Dreher'e uzatırken, "Bu arada, John'un bundan haberi yoktu. Neyse, neyse. Rica ederim," ifadelerini kullandı.

America PAC dilekçesini imzalamak için Pensilvanya'da kayıtlı bir seçmen olmak gerekiyor. Ancak dilekçeyi imzalayanların Cumhuriyetçi olması gerekmiyor. Yani Pensilvanya'da oy kullanmak üzere kayıtlı herhangi bir Demokrat da imza verebilir.

İmza kampanyasının başkanlık seçimlerinin gerçekleşeceği 5 Kasım 2024'e kadar devam edeceği belirtiliyor.

The Guardian gazetesinin haberine göre bu durum, Musk'ın PAC kampanyasındaki tek bağışçı olması durumunda 17 milyon dolarlık bir borcun altına girebileceği anlamına geliyor.

Öte yandan Musk, halihazırda Trump'ın kritik eyaletlerdeki kampanyasının büyük bölümünü yürüten America PAC'e şu ana kadar 75 milyon dolar bağışladı bile.

Söz konusu siyasi eylem komitesini Musk'ın kendisi, Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleme amacıyla yakın zamanda kurmuştu.

Komite, çekişmeli eyaletlerde seçmenleri harekete geçirmeyi hedefliyor.

Musk'ın cumartesi günü Harrisburg'da çıktığı miting, teknoloji milyarderinin son üç gün içinde düzenlediği ve Trump destekçilerini erken oy kullanmaya teşvik ettiği üçüncü etkinlik oldu.

America PAC desteğiyle Pensilvanya ve Arizona gibi kritik eyaletlerde Trump'ın ciddi bir üstünlük sağlayıp sağlayamayacağı ise merak konusu.

Geçen hafta açıklanan anket sonuçları, Trump'ın Arizona'da 6 puan önde olduğunu göstermişti. Ancak Demokrat rakibi Kamala Harris'in Pensilvanya'da 4 puanlık bir üstünlüğe sahip olduğu ortaya çıkmıştı.