Milyonlarca bilgisayar risk altında: Windows 11 güncellemesi apar topar askıya alındı

Microsoft, Windows 11’in ilk çıkışından bu yana en kapsamlı güncellemesini yayınladı. Windows 11 24H2 olarak adlandırılan yeni güncelleme, desteklenen bilgisayarlar için dünyanın dört bir yanında yayınlandı.

Her ne kadar yenilikçi güncelleme olsa da Windows 11 24H2 için şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Kullanıcılar ilk olarak 8 GB’lık gereksiz Windows kopyasını silemediğini belirtirken, birçoğu ise imleç kaybolma hatası aldığını ifade etti.

Tüm bunların yanında bu kez de mavi ekran hatası gündemde. İşte tam da bu noktada devreye Microsoft girdi.

WINDOWS 11 24H2 ASKIYA ALINDI

Yaşanan sorunların artmasıyla birlikte Microsoft, ay sonunda yeni bir düzeltme güncellemesi yayınlayacağını açıkladı. Bunun öncesinde ise Windows 11 24H2 güncellemesi askıya alındı. Temel nedeni ise mavi ekran hatası.

Bilgisayarların sürekli kapanmasına neden olan mavi ekran hatasına ilişkin şikayet sayısı artarken, teknoloji devi Microsoft önümüzdeki günlerde yayınlanacağı güncelleme öncesi mevcut 24H2 güncellemesini askıya aldı.

Özellikle Voicemeeter ile uyumluluk sorunu nedeniyle yaşanan mavi ekran hatası, Microsoft’un bu kararı vermesindeki en büyük etken.

Kullanıcıların kararsız bir güncelleme deneyimiyle karşılaşmamasını sağlamak amacıyla Microsoft, Voicemeeter yazılımının yüklü olduğu sistemler için bir uyumluluk rezervasyonu gerçekleştirdi. Bu kullanıcılar, Windows Update aracılığıyla 24H2 sürüm güncellemesini şu an için alamayacak. Ancak ay sonu yeni güncelleme ile tüm sorunların çözülmesi bekleniyor.