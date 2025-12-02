  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 604'e yükseldi
Takip Et

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 604'e yükseldi

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e ulaştığı bildirildi.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 604'e yükseldi
Takip Et

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 604'e yükseldiğini açıkladı.

Kayıp yaklaşık 500 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

BNPB yetkilileri, Kuzey Sumatra'daki önemli ulaşım yollarının, özellikle Güney Tapanuli, Orta Tapanuli ve Sibolga'da kapalı kaldığını, ağır hasar nedeniyle kurtarma çalışmalarının yavaşladığını belirtti.

Dünya
Hindistan'da akıllı telefonlara hükümete ait siber güvenlik uygulamasının yüklenmesi zorunlu oldu
Hindistan'da akıllı telefonlara hükümete ait siber güvenlik uygulamasının yüklenmesi zorunlu oldu
Kanada, AB’nin 150 milyar Euro'luk SAFE savunma programına katıldı
Kanada, AB’nin 150 milyar Euro'luk SAFE savunma programına katıldı
ABD’den Bahreyn’e 445 milyon dolarlık F-16 teçhizat desteği onayı
ABD’den Bahreyn’e 445 milyon dolarlık F-16 teçhizat desteği onayı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan halka mutlak sadakat sözü: Size asla ama asla ihanet etmeyeceğim
Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan halka mutlak sadakat sözü: Size asla ama asla ihanet etmeyeceğim
Nijerya Savunma Bakanı istifa etti
Nijerya Savunma Bakanı istifa etti
Hong Kong'da Tai Po yangını: İhmalleri incelemek üzere bağımsız komite kurulacak
Hong Kong'da Tai Po yangını: İhmalleri incelemek üzere bağımsız komite kurulacak