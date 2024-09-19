Ermenistan'da darbe girişimi iddiası: Soruşturmada 7 isim var

Ermenistan'da iktidarı ele geçirmek için komplo kurmak suçundan üç kişinin gözaltına alındığı ve dört kişinin de Ermeni kolluk kuvvetleri tarafından arandığı bildirildi.

Ermenistan Soruşturma Komitesi tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, "iktidarı yasa dışı yollardan ele geçirme hazırlığı içinde olduğu" iddiasıyla yedi kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şüphelilerden beşinin Ermenistan vatandaşı, ikisinin ise Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni halkından olduğu belirtildi.

Armenpress haber ajansının aktardığına göre, bu kişilerin 2024 yılında Ermenistan ve Karabağ'da birçok kişiyi Rusya'da üç ay boyunca askeri eğitime gönderdikleri, döndüklerinde orduya katılmaları için ayda yaklaşık 220.000 ruble (80.000 Türk Lirası) maaş ödedikleri tespit edildi.

Aynı zamanda, askerlerin Roston-on-Don'a götürüldüğü ve Ermeni kolluk kuvvetleriyle herhangi bir bağlarının olup olmadığını belirlemek için yalan makinesi testi uygulandığı aktarıldı.

Askere alınanların Rusya'da Arbat adlı askeri üsse götürüldüğü ve eğitimlerin asıl amacının Ermenistan'a dönüp darbe yaparak, iktidarı ele geçirmek olduğu söylendiği belirtildi.kinesi testi uygulandığı aktarıldı.

Askere alınanların Rusya'da Arbat adlı askeri üsse götürüldüğü ve eğitimlerin asıl amacının Ermenistan'a dönüp darbe yaparak, iktidarı ele geçirmek olduğu söylendiği belirtildi.