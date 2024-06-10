Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın istifasını istiyor: Başpiskopos'tan dört günlük eylem çağrısı

Yüzlerce protestocu Ermenistan parlamentosu önünde toplanarak Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi.

Eylemciler, Azerbaycan'a devrettiği topraklar nedeniyle Paşinyan'ın görevden alınmasını talep etti.

Kitlesel protesto dalgası, nisan ayında Erivan'ın 1990'lardan bu yana kontrol ettiği toprakları Bakü'ye geri vermeyi kabul etmesiyle başladı.

İki ülke Dağlık Karabağ bölgesi için iki kez savaştı ve Azerbaycan bu bölgeyi, otuz yıldır elinde tutan Ermeni ayrılıkçılardan geçen yıl geri aldı. Başbakanlığa aday olmak için dini görevlerinden geçici olarak istifa eden Başpiskopos Bagrat Galstanyan protestoların liderliğini üstlenirken, dün gece nöbet tutan göstericiler, Erivan'daki yasama meclisinin önünde eylem yaptı.

AFP haber ajansı, protestocuların çadırlarda kamp kurduğu bölgede yoğun bir polis varlığı olduğunu bildirdi. Galstanyan, protestoculara hitaben yaptığı konuşmada parlamentoyu olağanüstü bir oturum düzenleyerek azil kararını oylamaya ve halkı, baskıyı arttırmak için parlamento önünde dört gün boyunca aralıksız miting yapmaya çağırdı.

Başarılı olması halinde geçici hükümetin erken parlamento seçimlerine gitmesi gerekecek.