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Esad'ın ülkeden kaçarken Türk hava sahasını kullanmadığı bildirildi

Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esad'ın ülkeden kaçarken Türk hava sahasını kullanmadığı bildirildi.

AA
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Esad'ın ülkeden kaçarken Türk hava sahasını kullanmadığı bildirildi
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Resmi kaynaklara göre, Esad'ı taşıyan uçak Türk hava sahasını kullanmadı.

Kaynaklar, Türk hava sahasının kullanımının izne tabi olduğunu, Esad'ı Rusya'ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmak için Türk tarafına izin talebinin de olmadığı aktarıldı.

Esad, Rusya'ya kaçmıştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 8 Aralık'ta, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Esad'ın görevden ayrılma kararı alarak ülkeyi terk ettiğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da 9 Aralık'ta, Esad ve ailesine sığınma sağlama kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu söylemişti.

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