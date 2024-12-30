Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti

Atlanta Journal-Constitution'ın Pazar günü bildirdiğine göre eski ABD Başkanı Jimmy Carter 100 yaşında hayatını kaybetti.

Washington Post'un haberine göre eski başkanın oğlu James Carter, babasının Georgia eyaletinin Plains kentindeki evinde öldüğünü söyledi ancak ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi.

Carter 1977-1981 yılları arasında başkanlık yapmış ve görev süresi sonrası en uzun yaşayan ABD başkanı olmuştu.

Trump: Hepimizin Carter'a minnettarlık borcu var

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Başkan Jimmy Carter’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Başkan olarak görev yapma ayrıcalığını yaşayanlarımız, yalnızca bizim anlayabileceğimiz, tarihin en büyük ulusunu yönetmenin getirdiği muazzam sorumluluğu bilir. Jimmy’nin başkanlığı döneminde ülkemizin kritik bir süreçten geçtiğini ve onun tüm Amerikalıların yaşamlarını iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu nedenle ona hepimizin minnettarlık borcu var” ifadelerini kullandı.

Trump, eşi Melania ile Carter ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dilediklerini belirterek, “Herkesi onları dualarında ve kalplerinde tutmaya davet ediyoruz, dedi.

Clinton ailesi: Hayatının son anına kadar başkalarına hizmet etmeye adanmış bir yaşam sürdü

Bill Clinton ve Hillary Clinton, eski Başkan Jimmy Carter’ın vefatının ardından yayımladıkları açıklamada “Hillary ve ben, Başkan Jimmy Carter’ın vefatından derin üzüntü duyuyor ve onun uzun, dolu dolu yaşamı için şükranlarımızı sunuyoruz. İnancıyla yol gösteren Başkan Carter, hayatının son anına kadar başkalarına hizmet etmeye adanmış bir yaşam sürdü” ifadelerini kullandılar.

Jimmy Carter kimdir?

James Earl Carter Junior, ABD'nin 39. Başkanı olarak 1977 ve 1981 yılları arasında görev yaptı.

Üniversitede "Nükleer Mühendislik" okuyan Jimmy Carter, 7 yıl deniz kuvvetlerinde nükleer denizaltı programında çalıştı.

Daha sonra uzun süre Georgia'da fıstık üreticiliği yapan Carter, "fıstıkçı" olarak tanındı.

1962 yılında siyasete atıldı. 1971 - 1975 yılları arasında Georgia Valiliği görevini yürüttü.

1976 yılında o zamanki başkan Gerald Ford'a karşı Demokrat Parti'den adaylığını koydu ve az farkla galip geldi.

Jimmy Carter'ın başkanlığı sırasında yaşanan küresel petrol krizi, ABD'deki enflasyon oranını tarihteki en yüksek seviyelere çıkardı. Afganistan SSCB tarafından işgal edildi. İran'da İslam Cumhuriyeti kuruldu.

Mısır ve İsrail arasında 14 ay süren diplomatik arabuluculuk çabaları Camp David Anlaşmaları olarak tarihe geçti.

Carter, Beyaz Saray'dayken ABD'nin Tahran elçiliği işgal edildi. Bir yıldan uzun süre rehin tutulan 52 Amerikalıyı kurtarmak için çözüm üretemeyen Carter, Hollywood yıldızı Ronald Reagan karşısında seçimden yenilgiyle ayrıldı.

Jimmy Carter görev süresi sonrasında birçok küresel krizde arabuluculuk görevi üstlendi.

2002 yılında bu konudaki çabaları sebebiyle Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

Kurduğu "Carter Merkezi" ile özellikle Afrika ülkelerindeki sağlık sorunlarının çözümü için çalıştı.

Türkiye'yle Ortadoğu'da işbirliğinin arttıırlmasından yana olan Carter 2009 yılında kaleme aldığı yazısında "Türkiye'nin alternatifi yok" ifadelerini kullanmıştı.

Çok sayıda kitap yazan Carter, 2016'daki başkanlık seçimi öncesinde ABD'de "Demokrasi öldü, artık oligarşi devri" demişti.

Carter, 2015 yılında beyninde dört adet kanser tümörü olduğunu ve radyasyon terapisi aldığını açıklamıştı.