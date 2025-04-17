Eski ABD Başkanı Obama'dan, Trump yönetiminin hedef aldığı Harvard Üniversitesi'ne destek

Eski ABD Başkanı Barack Obama, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mezun olduğu üniversiteye destek verdi.

Trump, Harvard'ı hedef aldı

Harvard'ın, diğer yüksek öğrenim kurumları için bir örnek teşkil ettiğini belirten Obama, Trump yönetiminin ifade özgürlüğüne yönelik tehdit ve taleplerine karşı çıkan üniversite yönetimine arka çıktı.

Obama, Harvard yönetimi için, "Akademik özgürlüğü engellemeye yönelik hukuka aykırı ve beceriksiz bir girişimi reddederken, Harvard'daki tüm öğrencilerin entelektüel sorgulama, titiz tartışma ve karşılıklı saygı ortamından faydalanabilmelerini sağlamak için somut adımlar attı" ifadelerini paylaştı.

Harvard has set an example for other higher-ed institutions – rejecting an unlawful and ham-handed attempt to stifle academic freedom, while taking concrete steps to make sure all students at Harvard can benefit from an environment of intellectual inquiry, rigorous debate and… https://t.co/gAu9UUqgjF — Barack Obama (@BarackObama) April 15, 2025

Diğer üniversitelerin de aynısını yapmasını umduğunu kaydeden Obama, Harvard Hukuk Fakültesi mezunları arasında yer alıyor.

Obama, en son 3 Nisan'da New York eyaletindeki Hamilton Koleji'nde yaptığı konuşmada, Trump yönetiminin, üniversitelere ve ifade özgürlüğüne yönelik tehditlerini eleştirmiş, "Öğrencilerin ifade özgürlüğünü kullanmalarından vazgeçmemeleri durumunda üniversiteleri tehdit eden bir hükümetten çok fazla endişe duyuyorum" ifadesini kullanmıştı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

ABD'de Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Yönetim, Harvard Üniversitesi'ne çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti. Trump, bugün de sosyal medya hesabından "Harvard'ın vergiden muaf statüsünü kaybedebileceği" uyarısında bulunmuştu.