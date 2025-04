Eski ABD Başkanı Obama'dan, Trump yönetiminin hedef aldığı Harvard Üniversitesi'ne destek

Eski ABD Başkanı Barack Obama, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mezun olduğu üniversiteye destek verdi.

Harvard'ın, diğer yüksek öğrenim kurumları için bir örnek teşkil ettiğini belirten Obama, Trump yönetiminin ifade özgürlüğüne yönelik tehdit ve taleplerine karşı çıkan üniversite yönetimine arka çıktı.

Obama, Harvard yönetimi için, "Akademik özgürlüğü engellemeye yönelik hukuka aykırı ve beceriksiz bir girişimi reddederken, Harvard'daki tüm öğrencilerin entelektüel sorgulama, titiz tartışma ve karşılıklı saygı ortamından faydalanabilmelerini sağlamak için somut adımlar attı" ifadelerini paylaştı.

Harvard has set an example for other higher-ed institutions – rejecting an unlawful and ham-handed attempt to stifle academic freedom, while taking concrete steps to make sure all students at Harvard can benefit from an environment of intellectual inquiry, rigorous debate and… https://t.co/gAu9UUqgjF