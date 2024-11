Eski Ahit'ten On Emir tableti 2 milyon dolara açık artırmaya çıkıyor! Kaldırım taşı olarak kullanılmıştı

Takip Et

Eski Ahit’teki On Emir'den bir kısmının yazılı olduğu tablet açık arttırmaya çıkıyor. Önümüzdeki ay New York'ta açık artırmaya çıkarılacak olan taş tabletin, Eski Ahit'teki On Emir'den bir kısmının yazılı olduğu belirtiliyor.

On Emir tableti için milyonlar isteniyor

Tahminlere göre tabletin 2 milyon dolara (1,57 milyon avro) kadar bir fiyata satılması bekleniyor. Müzayede evi Sotheby's tarafından "hukuk ve ahlakın temel taşı" olarak tanımlanan eser, İncil’in en eski tasvirlerinden biri olarak biliniyor.

Taş tablet kaldırım taşı olarak kullanıldı

On Emir’in bir kısımının bulunduğu taş levha, 1913'te güney İsrail'de demir yolu inşaatı sırasında keşfedilmişti. Önemine rağmen, kaldırım taşı olarak kullanılmaya devam edildi. Onlarca yıl boyunca yaya trafiğine dayandı ancak yıpranmalara neden oldu. İbranice metnin bulunduğu yazıtta bu durum hasarlara yol açtı.

Tablet, On Emir'den 20 satırlık bir metni içeriyor. Sotheby's'e göre, tablet muhtemelen başlangıçta bir sinagogda veya özel bir konutta sergilenmiş, daha sonra Roma istilaları (MS 400-600) veya Haçlı Seferleri (11. yüzyıl) sırasında hasar gördüğü tahmin ediliyor. Daha sonra 1943'te, tabletin bir Samaritan Dekalogu olarak önemini fark eden isimsiz bir bilgine satıldı.

10 Emir tableti açık artırmada satılacak

Müzayede 18 Aralık'ta yapılacak ve tablet 5 Aralık'tan itibaren Sotheby's New York’ta halka açık olarak görülebilecek.

Sotheby's'in küresel Kitap ve Elyazmaları Başkanı Richard Austin tablet hakkında şunları söyledi:

"Bu olağanüstü tablet yalnızca son derece önemli bir tarihi eser değil, aynı zamanda Batı medeniyetinin şekillenmesine yardımcı olan inançlarla somut bir bağ” ifadelerini kullandı.