Notre Dame Katedrali açılış için gün sayıyor! Giriş ücreti için 30 euro önerisi geldi

2019 yılında çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Paris’in simge yapısı Notre Dame Kilisesi 8 Aralık’ta ziyarete açılacak. Öncesinde ise hazırlıklar sürüyor.

Meryem Ana heykeli taşındı

Yangının ardından katedralden taşınan Meryem Ana Heykeli tören eşliğinde eski yerine yerleştirildi.

Kutsama töreni yapıldı

Heykelin dönüşü, Saint-Germain-l'Auxerrois Kilisesi'nin ön avlusundan meşaleli bir alayla başladı. Yüzlerce sakin, heykele Seine nehri boyunca katedralin meydanına kadar eşlik etti ve burada Paris Başpiskoposu Laurent Ulrich bir kutsama töreni gerçekleştirdi.

Notre-Dame Katedrali'ne giriş ücreti çağrısı

Gözler açılış tarihine çevrilirken 861 yıllık katedrale giriş için ücret alınması çağrıları giderek artıyor.

Kültür Bakanı Rachida Dati ekim ayında kiliseye giriş ücreti için turistlerden 5 euro alınmasını önermişti. Le Figaro gazetesine konuşan Dati, Notre-Dame'a girmek için ödenen 5 avroluk ücretin yılda 75 milyon avro gelir sağlayacağını söylemişti. Bakan, “Avrupa genelinde ziyaretçiler en dikkat çekici dini mekanlara erişmek için ödeme yapıyor. Notre-Dame'da ziyaretçi başına 5 avro ile Fransa'nın her yerindeki kiliseleri kurtarabiliriz. Bu güzel bir sembol olurdu," demişti. Dati, ücretin yalnızca kültürel amaçlı ziyaretçilere uygulanacağını, ayin veya diğer dini törenlere katılanlara uygulanmayacağını dikkat çekmişti. İçişleri Bakanı Bruno Retailleau da öneriye katılmıştı.

42 bin kilise fona ihtiyaç duyuyor

Notre-Dame'a giriş ücreti ödenmese bile, Fransa'daki 42 bin Katolik kilisesinin çoğunun bakımsız olması ve Kültür Bakanlığı'nın bu kiliselerin bakım ve restorasyonundan sorumlu olması nedeniyle fonlara ihtiyaç duyuluyor.

La Monde: 5 euro değil, 20-30 euro giriş ücreti alınmalı

Fransız gazetesi Le Monde, Kültür Bakanı Rachida Dati’nin 5 euroluk giriş ücreti teklifini daha da ileri götürerek 30 euroya çıkarılmasını ve diğer tarihi yapılara da aynı uygulamanın yapılması gerektiğini yazdı. Gazete 15 Kasım'da ücretli biletlerin getirilmesi gerektiğini belirterek “Sadece Notre-Dame’da değil, Chartres, Bourges, Reims, Strazburg veya Amiens katedrallerinde de.” diyerek tarihi yapıların korunması gerektiğine dikkat çekti.

Piskoposluk karşı çıkıyor

Paris Piskoposluğu ücretlendirmeye şiddetle karşı çıkıyor ve Notre-Dame'a erişimin ücretlendirilmesini öngören tüm girişimleri rutin olarak engelliyor.

Yangın sonrası 150 ülkeden 340 bin bağışçı destekledi

Notre-Dame'ın Yeniden İnşası Projesi kapsamında, yangının ardından 150 ülkeden 340 bin bağışçıdan 846 milyon avro bağış yapıldığı açıklandı. Hem LVMH lüks imparatorluğunun CEO'su Bernard Arnault hem de L'Oreal ailesi 200 milyon avro bağışladı. Çok uluslu holding şirketi Kering ve Total Energy'nin CEO'su Patrick Pouyanne'den her biri 100 milyon avro daha bağışta bulundu. Restorasyon projesinden sorumlu Philippe Jost, yaklaşık 140 milyon avroluk fazlalığın Notre-Dame'ın gelecekte ihtiyaç duyacağı koruma çalışmaları için kullanılacağını açıkladı.

Notre Dame Katedrali'ne ne oldu?

Paris’in tarihi ve sembolik yapılarından biri olan Notre-Dame Katedrali’nde 15 Nisan 2019’da yangın çıkmıştı.

Paris’in sembollerinden 1163-1345 yılları arasında inşa edilen Notre-Dame Katedrali'nde 2019’da çıkan yangında Katedralin çatısının tamamı çökmüş ve kulesi yıkılmıştı.