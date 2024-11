Beatles'ın efsanesinin 4,5 milyon dolarlık saatini Türk şoförü çalmış!

Japon sanatçı Yoko Ono, 1980 yılında New York'ta öldürüldüğü suikastten yaklaşık iki ay önce Beatles üyesi eşi John Lennon'a 40. yaş günü hediyesi olarak 4,5 milyon dolar değerinde Patek Philippe saat hediye etti. Nadir üretilen ve 18 ayar altın kaplama saat iddiaya göre 2006 yılında Yoko Ono'nun Türk şoförü tarafından çalındı. Ardından Türkiye'ye getirilen saat daha sonra 2010 yılında Almanya'da bir müzayedede Çin'de yaşayan bir İtalyan iş insanı tarafından satın alındı.

8 sene sonra çalındığını öğrendi

Ono, saatin çalındığını ancak 2014 yılında, İtalyan iş insanının saatin değerini belirlemek için görevlendirdiği Cenevre merkezli bir şirketin avukatının kendisiyle iletişime geçmesi üzerine öğrendi. Ardından hem Amerika'da hem de İsviçre'de hukuk mücadelesi başlattı.

Reuters'in ulaştığı mahkeme kayıtlarına göre Ono, Türk şoförü tarafından saatin çalındığını söyledi. Türk şoför ise saati Ono'nun kendisine verdiğini iddia eti. İsviçre mahkemeleri, 2022 ve 2023 yılında iki ayrı karar vererek, saatin Ono'ya ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Son olarak Amerika Federal Mahkemesi ise saatin çalındığına ve ardından müzayedede satıldığına hükmederek, iadesini talep etti. Böylece Yoko Ono 10 yıllık hukuk mücadelesini kazanmış oldu.

Saat Cenevre'de muhafaza ediliyor

Ono'nun avukatı Vincent Guignet, John Lennon'un eşinin davanın sonucundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu saat onun için özel bir öneme sahip ve onu geri almanın zamanı geldi" dedi.

İsviçre mahkemesi belgelerine göre, saat şu anda davacının avukatı tarafından Cenevre'de muhafaza ediliyor ve ne zaman iade edileceği veya iade edilip edilmeyeceği henüz belli değil.

John Lennon kimdir?

The Beatles isimli müzik grubunun üyelerinden biridir. Beatles grubunun kurucusu, ortak söz yazarı, ortak vokalisti ve ritim gitaristi olarak dünya çapında ün kazanmış İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve barış aktivistiydi. Lennon'ın çalışmaları, müziğinin, yazılarının ve çizimlerinin, filmlerinin ve röportajlarının isyankâr doğası ve keskin zekâsı ile karakterize edildi. Paul McCartney ile olan şarkı yazarlığı ortaklığı tarihteki en başarılı ortaklık olarak kalmıştır.

Liverpool'da doğan Lennon, gençliğinde skiffle çılgınlığına dahil oldu. 1956 yılında The Quarrymen grubunu kurdu ve bu grup 1960 yılında Beatles'a dönüştü. Bazen "the smart Beatl" olarak da anılan Lennon, başlangıçta grubun fiili lideriydi ve bu rol yavaş yavaş McCartney'e geçti. Lennon kısa süre içinde, aralarında How I Won the War'ın da bulunduğu çok sayıda filmde rol alarak ve her ikisi de saçma yazı ve çizimlerden oluşan In His Own Write ve A Spaniard in the Works adlı kitapları yazarak çalışmalarını başka mecralara da taşıdı. "All You Need Is Love" ile başlayan şarkıları, savaş karşıtı hareket ve 1960'lardaki karşı kültür tarafından marş olarak benimsendi. 1969'da ikinci eşi multimedya sanatçısı Yoko Ono ile Plastic Ono Band'i kurdu, iki hafta süren Bed-ins for Peace adlı savaş karşıtı gösteriyi düzenledi ve Beatles'tan ayrılarak solo kariyerine başladı.

Hayranı tarafından öldürüldü

1968 ve 1972 yılları arasında Lennon ve Ono, avangart albümlerden oluşan bir üçleme, birkaç film, ilk solo albümü John Lennon/Plastic Ono Band ve "Give Peace a Chance", "Instant Karma!", "Imagine" ve "Happy Xmas (War Is Over)" gibi uluslararası alanda ilk 10'a giren single'lar da dahil olmak üzere birçok çalışmada işbirliği yaptı. 1971'de New York'a taşınan Lennon'ın Vietnam Savaşı'na yönelik eleştirileri, Nixon yönetimi tarafından üç yıl boyunca sınır dışı edilmeye çalışılmasına neden oldu. Lennon ve Ono 1973'ten 1975'e kadar ayrı kaldılar ve bu süre zarfında Harry Nilsson'ın Pussy Cats albümünün yapımcılığını üstlendi. Ayrıca Elton John ("Whatever Gets You thru the Night") ve David Bowie ("Fame") ile liste başı olan işbirlikleri yaptı. Beş yıllık bir aranın ardından Lennon, 1980 yılında Ono ile birlikte Double Fantasy ile müziğe geri döndü. Albümün yayınlanmasından üç hafta sonra bir Beatles hayranı olan Mark David Chapman tarafından öldürüldü.