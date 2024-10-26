Venedik turistleri dikkat: Vergiyi iki katına çıktı!

İtalya'nın popüler turizm lokasyonlarından Venedik'te belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, önümüzdeki yıl kente girişlerde günübirlikçiler için verginin artırılacağını, turistlerin şehre girmek için ödeme yapması gereken gün sayısının ve son dakika rezervasyonlarda ücretin iki katına çıkarılarak 10 euroya (370 TL) yükseltileceğini duyurdu.

Euronews’ten Rebecca Ann Hughes haberine göre, Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, verginin kentin ve kent sakinlerinin turizmdeki yoğunluktan dolayı rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı olmayı, kalabalık tatillerde ve hafta sonlarında büyük ziyaretçi akınlarını önlemeyi amaçladığını vurguladı.

Venedik geçen yıl, büyük ölçüde aşırı turizmin etkisiyle Birleşmiş Milletler'in (BM) tehlike altındaki miras alanları listesine alınmaktan kıl payı kurtulduktan sonra, uzun süredir tartışılan günübirlik ziyaretçi ücretini uygulamaya koyacağını açıklamıştı.

Tarihi merkezde bir gece konaklayan ziyaretçiler zaten turist vergisi ödedikleri için bu ücretten muaf tutuluyor.

Venedik'e giriş ücreti nasıl uygulanacak?

Yeni vergi 18 Nisan'dan 27 Temmuz'a kadar her cumadan pazara kadar ve tatil günlerinde, toplam 54 gün boyunca uygulanacak.

Bu planlama, geçen dönemde uygulanan gün sayısının neredeyse iki katı. Dört gün öncesine kadar rezervasyon yaptırmayan turistler normalde ödedikleri 5 euro (185 TL) yerine 10 euro ödeyecekler.

Vergi, yoğun saatlerde, sabah 8:30'dan akşam 16:00'a kadar yürürlükte olacak.

Venedik'te ikamet edenlere, Venedik doğumlu ziyaretçilere, öğrencilere ve işçilere, ayrıca otel veya diğer konaklama rezervasyonları olan turistler ise bu ücretlendirmeden muaf tutuluyor.

Para cezası var

Belirlenen kontrol noktalarının dışında gerekli belgeleri olmadan bulunanlar para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Bu cezalar 50 ila 300 euro (1850 TL- 11.100 TL) arasında değişecek, ayrıca yasaların izin verdiği azami giriş ücreti de 10 euro olarak belirlendi.

Yetkililer, programın amacının yoğun günlerde kalabalığı azaltmak, daha uzun süreli ziyaretleri teşvik etmek ve bölge sakinlerinin yaşam kalitesini arttırmak olduğunu vurguladı.

Marghera ve Mestre bölgeleri de dâhil olmak üzere Venedik'te konaklayanlar için ücret ödenmesi gerekmiyor. Cam yapımı Murano da dahil olmak üzere Venedik'in adaları da pilot programın dışında bırakılıyor.

Ayrıca iş, okul ya da tıbbi bakım için şehre erişimin yanı sıra Venedik'te doğanlar ve Veneto bölgesi sakinleri de dahil olmak üzere çeşitli gerekçelerle muafiyetler tanınıyor.

Venedik neden giriş ücreti uygulamaya başladı?

Venedik uzun zamandır aşırı turizmin baskısı altında zarar görüyor.

Yetkililer, COVID-19 salgını öncesi yapılan ve günübirlikçiler de dahil olmak üzere yılda 25 ila 30 milyon ziyaretçi arasında değişen tahminlerin güvenilir olmadığını ve pilot projenin de bu süreçleri daha iyi yönetmeye yardımcı olarak daha kesin rakamlar bulunmasının amaçladığını belirtiyor.

Buna karşılık, şehir rakamlarına göre geçen yıl geceyi geçiren kayıtlı ziyaretçi sayısı 4,6 milyon olarak kaydedildi. Bu rakam, pandemi öncesi en yüksek seviyeye göre yüzde 16 düşüş gösteriyor.

Pandemi, Venedik'in aşırı turizmle başa çıkma girişimlerinin kilit taşı haline gelen günübirlikçi vergisini başlatma planlarını geciktirdi.

Turistler, yaşayanlardan daha kalabalık

UNESCO, geçen eylül ayında şehri tehlike altındaki dünya mirasları listesine eklememe kararı aldığında bu plana atıfta bulunmuştu. Aynı karar, iki yıl önce St. Mark's Havzası ve Giudecca Kanalı'ndan gemi seferlerinin yasaklanmasıyla da önlenmişti.

Kruvaziyer gemileri ile 2019 yılında Venedik'e 1,6 milyon kişi giriş yaptı.

Aktivistler, geçtiğimiz yaz turist yataklarının sayısının, on yıllar öncesine dayanan bir trendle 50.000'in altına düşen sakin sayısını resmen geçmesi üzerine bir uyarıda bulundu.

Aktivistler bu dengesizliğin kentin hizmetlerini tükettiğini, dar sokaklarını ve deniz otobüslerini bavullu turistlerle tıkadığını ve kent sakinlerini kolaylıkları olan anakaraya ittiğini öne sürdü.

Giriş ücreti denemesi başarılı oldu mu?

Yetkililer, temmuz ayındaki ilk test aşamasının sonunda elde edilen verginin 2,4 milyon euroya ulaştığını ve her test gününde yaklaşık 1.000 giriş yapıldığını belirtti.

Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, vergiyi başarısızlık olarak nitelendiren eleştirmenlere bir kez daha yanıt verdi ve verginin beklendiği kadar çok ziyaretçiyi caydırmadığını söyledi.

Brugnaro "Venedik dünyada aşırı turizm sorununu yönetmeye çalışan ilk şehirdir. Önemli sonuçlar elde ettik" dedi.

Başarısız bulanlar var

Bazı yurttaş grupları ve muhalefet meclis üyeleri, giriş ücretinin aşırı turizmi kontrol etmekte tamamen başarısız olduğunu iddia ediyor.

Muhalefet meclis üyelerinden Giovanni Andrea Martini, "Kontrol odası tarafından sunulan veriler, ücretin uygulandığı dönemde ortalama olarak önceki yıllara kıyasla yaklaşık 7.000 daha fazla turist girişi olduğunu gösteriyor. Bu da giriş ücretinin hiç de turist akımını yönetebilecek bir sistem olmadığını gösteriyor" sözlerini dile getirdi.