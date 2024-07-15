Venedik'te turistlere giriş ücreti uygulaması sona erdi

Venedik belediyesi yıllardır tartışılan giriş ücreti projesini geçen Nisan ayında başlatmıştı. 25 Nisan-14 Temmuz tarihleri arasında hafta sonu gibi yoğun olması beklenen 29 gün belirlenmiş ve bu günlerde kent merkezine günübirlik girişler ücrete bağlanmıştı. Yerel basının hesaplamasına göre, bu dönemde ücretten muaf olanlar dışında yaklaşık 440 bin kişi kente günübirlik giriş yaptı ve toplamda 2.2 milyon euro civarı gelir elde eldildi.

Bazı kategoriler muhaf tutuldu

5 euro’luk giriş ücretini, belirlenen tarihlerde saat 08.30 ile 16.00 arası Venedik’e giden ancak burada konaklamayan ziyaretçiler ödedi. 14 yaş altındaki çocuklar, bölge sakinleri ya da kentte çalışanlar ve eğitim alanlar gibi bazı kategoriler ücretten muaf tutuldu. Ayrıca Venedik’teki oteller gibi konaklama tesislerinde kalanlar da zaten bir turizm vergisi ödedikleri için kente giriş ücreti ödemedi.

Öte yandan ücretten muaf grupların da bir platform üzerinden kayıt yaptırmak ve kentteki kontrol noktalarında belge sunmak zorunda kalması işleyişle ilgili karmaşıklığa ve tepkilere neden oldu. Uygulamanın özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal ettiğini savunanlar da var.

Kent sakinleri uygulamaya karşı çıkıyordu

Kent sakinlerinin kurduğu bazı dernekler de giriş ücretinin Venedik’i bir eğlence parkına dönüştürdüğü ve esas sorunları çözmekten uzak olduğu gerekçesiyle uygulamaya karşı çıkıyordu.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, "Giriş ücretinin amacı şehri sakinler, burada çalışanlar, öğrenciler ve turistler için yaşanabilir kılmak" derken basındaki haberlere göre deneme döneminde turist sayısı açısından bir fark yaratmadı.