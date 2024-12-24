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Eyfel Kulesi kapatıldı! Turistler tahliye edildi

Paris’in ünlü cazibe merkezi Eyfel Kulesi’nde yangın alarmı verildi. Teknik arıza oluştuğu belirtilen Eyfel Kulesi kapatıldı ve turistler tahliye edildi.

Haber Merkezi
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Eyfel Kulesi kapatıldı! Turistler tahliye edildi
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Eyfel Kulesi , asansörde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle yangın alarmının çalması üzerine Noel arifesinde boşaltıldı .

Yaklaşık 1000 kişi tahliye edildi

Yaklaşık 1000 kişinin ziyaret ettiği esnada acil durum ekiplerinin sorunu kontrol edebilmesi için tarihi Fransız simgesi Eyfel kulesi boşaltıldı. Kulenin yönetim şirketi SETE'nin sözcüsü, "Asansör güç rayında kısa devre olduğu ortaya çıktı" açıklamasını yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Yapılan açıklamada, anıtın ikinci katı ile tepesi arasında teknik bir arıza meydana geldi.  Arıza yangın alarmının saat 10.50'de çalışmasına neden oldu. Kule, mevcut güvenlik prosedürlerine uygun olarak boşaltıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Notre Dame Katedrali’nden sonra tüm anıtlarda yangın güvenliği artırılmıştı

303 metre yüksekliğindeki Eyfel Kulesi, dünyanın en tanınmış yapılarından biri. Yılda yaklaşık 6 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. 2019 yılında Notre Dame Katedrali'nde çıkan yıkıcı yangından bu yana Paris'teki tüm anıtlarda yangın güvenliği artırıldı.

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