Kremlin, BRICS'e ortak olacak ülkeleri açıkladı: Peki Türkiye'nin statüsü ne olacak?

Kremlin Danışmanı Yury Ushakov, bazı ülkelerin BRICS ortaklığı için hazır olduklarını bildirdiklerini ve bu ülkelerin 1 Ocak 2025 itibarıyla resmi olarak BRICS ortak ülkeleri statüsü kazanacağını duyurdu.

Ushakov, Kazan’da düzenlenen zirvede alınan önemli kararlardan birinin BRICS ortak ülkeler kategorisinin oluşturulması olduğunu ve bu kapsamda 13 ülkelik bir liste üzerinde uzlaşıldığını açıkladı. Bu listede Türkiye’nin de bulunduğunu belirten Ushakov, ancak Belarus, Bolivya, Endonezya, Kazakistan, Küba, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan dışındaki ülkelerin henüz resmi onaylarını iletmediklerini ifade etti.

"4 ülkeden kısa süre içinde yanıt bekliyoruz"

Kremlin Danışmanı Yury Ushakov, “Belirlenen dokuz ülke, 1 Ocak 2025’ten itibaren resmi olarak BRICS ortak ülkeleri statüsüne kavuşacak. Ancak davet gönderilen diğer dört ülkeden de kısa süre içinde yanıt bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

TASS Haber Ajansı'nın haberine göre Ushakov, henüz onay vermeyen ülkeler arasında Cezayir, Nijerya, Türkiye ve Vietnam’ın bulunduğunu belirtirken, Eritre’nin de BRICS ile iş birliği yapma niyetinde olduğunu ifade etti.

BRICS ortak ülkeleri, zirveler ve dışişleri bakanları toplantılarının yanı sıra güvenlik, parlamenter forumlar ve diğer etkinliklerde de temsil edilecek. Ushakov, ortak ülkelerin bu tür etkinliklere katılımını “olumlu ve ileriye dönük bir adım” olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Görüşmede ticari ve ekonomik iş birliği ile enerji iş birliğinin ele alınacağını ifade etmişti. Ayrıca, Türkiye’de doğalgaz enerji merkezi kurulması projesinin hazırlıklarının devam ettiğini belirtmişti. Ticari ilişkilerde ise 2023 yılında 55,4 milyar dolara ulaşan hacmin, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yüzde 6,2 daha artmış olduğuna dikkat çekmişti.