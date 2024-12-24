Marmaray durağında intihar: Raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti

Marmaray Bostancı istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Marmaray’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, seferlerin bir süre tek hat üzerinden devam ettiği, ardından normale döndüğü duyuruldu.

Raylara atlayan kişi yaşamını yitirdi

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede raylara atlayan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.