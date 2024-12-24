  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Marmaray durağında intihar: Raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Marmaray durağında intihar: Raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti

Marmaray'ın Bostancı istasyonunda raylara atlayan vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Marmaray durağında intihar: Raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Marmaray Bostancı istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Marmaray’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, seferlerin bir süre tek hat üzerinden devam ettiği, ardından normale döndüğü duyuruldu.

Raylara atlayan kişi yaşamını yitirdi

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede raylara atlayan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çin’den bono ihracında artış planıÇin’den bono ihracında artış planıKüresel Ekonomi

 

Her evde bulunuyor! Bakanlık ‘zehirli’ uyarısı yaptı, tüm mağazalardan toplatılacakHer evde bulunuyor! Bakanlık ‘zehirli’ uyarısı yaptı, tüm mağazalardan toplatılacakEkonomi

 

Gündem
Balıkesir’deki patlama! Bakanlar peş peşe açıklama yaptı: 11 kişi yaşamını yitirdi
Balıkesir’deki patlama! Bakanlar açıklama yaptı: 11 kişi yaşamını yitirdi
Manavgat’ta hortum muz seralarını vurdu! O anlar kameraya yansıdı
Manavgat’ta hortum muz seralarını vurdu! O anlar kameraya yansıdı
Devlet okulunda turnike skandalı! (Video Haber)
Devlet okulunda turnike skandalı! (Video Haber)
Gelecek Partisi'nde bir istifa daha: Mersin İl Başkanı Hamit Karış kararını duyurdu
Gelecek Partisi'nde bir istifa daha: Mersin İl Başkanı Hamit Karış kararını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Velid Canbolat ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Velid Canbolat ile görüştü
CHP lideri Özel'den asgari ücret ve emekli maaş zammı talebi
CHP lideri Özel'den asgari ücret ve emekli maaş zammı talebi