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FBI, Pentagon çalışanı Türk’ü tutukladı: Mahkemeye çıkarılacak

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hem ABD hem de Türk vatandaşı olan ve Pentagon için sözleşmeli olarak çalışan elektrik mühendisi Gökhan Gün’ü Virginia eyaletindeki konutunda “devlet sırrı içeren belgelere izinsiz olarak sahip olmak ve iş yerinden dışarı çıkarmak” suçlamalarıyla önceki gün gözaltına aldı.

Haber Merkezi
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FBI, Pentagon çalışanı Türk’ü tutukladı: Mahkemeye çıkarılacak
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FBI beyannamesine göre İstanbul doğumlu elektrik mühendisi Gökhan Gün’ün, 2001 yılında ABD’ye çalışma vizesiyle geldiği, 2012 yılında oturum izni aldığı ve 2021 yılında ABD vatandaşı olduğu ancak Türk vatandaşlığından çıkmadığı belirtildi.

Virginia eyaletinde iki, Florida ve Teksas’ta birer evi olduğu belirtilen Gün’ün geçen yılın Eylül ayında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için elektrik mühendisi olarak çalışmaya başladığı bilgisi verildi.

Görevinden ötürü “Top Secret” yani “Çok Gizli” ibareli belgelere erişim izni olan Gün’ün 10 Mayıs’tan itibaren yasa-lara göre suç sayılan, “Çok Gizli” ibareli devlet sırrı belgeleri iş yerinde çoğunlukla mesai saatleri dışında çıktı alarak evine götürmeye başladığı öne sürüldü.

3400 sayfa çıktı

FBI’a göre 10 Mayıs-7 Ağustos arası Gün, “3 bin 412 sayfayı bulan yaklaşık 256 belge çıktısı aldı.” Bunlardan 155 sayfayı bulan 20 belgenin ise “Çok Gizli” ibareli olduğu belirtildi.

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, Gün’ün Meksika’ya gitmek üzere havalimanına yola çıkmaya hazırlanırken yakalandığı bildirildi. FBI ajanlarına konuşan Gün, Meksika’da “balık avlama gezisine gidiyor olduğunu” ifade etti.

Gün’ün, 13 Ağustos’ta Virginia’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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