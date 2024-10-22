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FETÖ elebaşının ölümüyle ilgili soruları ABD'li yetkililer geçiştirdi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, “ABD’de yaşayan özel şahıslarla ilgili konularda yorum yapmam” dedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de Washington ile Ankara arasında bu konuya dair bir iletişim olmadığını ifade etti.

Haber Merkezi
AA
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FETÖ elebaşının ölümüyle ilgili soruları ABD'li yetkililer geçiştirdi
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e, günlük basın toplantısında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü soruldu.

"ABD'de yaşayan özel şahısları ilgilendiren konularda yorum yapmam"

Patel, "Haberleri gördüm ancak sunabileceğim hiçbir şey yok. ABD'de yaşayan özel şahısları ilgilendiren konularda yorum yapmam." diyerek soruyu geçiştirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, FETÖ elebaşının ölümü konusunda Washington ile Ankara arasında bir iletişim olup olmadığı yönündeki soruya "Şu anda bir şey yok." diyerek yanıt verdi.

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