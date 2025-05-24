Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Hamed: Gazze’deki acı tarif edilemeyecek boyutlara ulaştı

Filistinli Bakan Hamed, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na katılımının ardından açıklamalarda bulundu.

Hamed, "İsrail saldırıları Gazze ve Batı Şeria’daki aileler üzerinde yıkıcı etkiler bıraktı." ifadelerini kullanarak, bu etkilerin başında kitlesel yerinden edilme, altyapının tahrip edilmesi ve temel yaşam unsurlarının yok olmasının geldiğini belirtti.

Bakan Hamed, "Bazı aileler tamamen yok edildi, binlerce kişi zorla yerinden edildi. Eğitim ve sağlık hizmetleri çöktü, açlık ise tehlikeli boyutlara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Hamed, Gazze Şeridi’nde yerinden edilen Filistinlilerin sayısının yaklaşık 1,9 milyona ulaştığını kaydetti.

Yaşanan katliam ve yıkımın, bazı aileleri sosyal kayıtlardan tamamen sildiğini anlatan Hamed, kimi durumlarda geriye sadece akrabası olmayan bir bebek kaldığını aktardı.

Gazze Şeridi'ndeki yetim sayısı 50 bine yükseldi

Gazze Şeridi’ndeki yetim sayısının saldırıların başlangıcından bu yana iki katına çıktığını açıklayan Filistinli Bakan, "İsrail soykırımının 7 Ekim 2023’te başlamasından bu yana geçen 17 ayda, yoğun bombardımanlar ve ailelerin doğrudan hedef alınması sonucu yetim sayısı yaklaşık 25 binden 50 bine yükseldi." dedi.

Bakan Hamed, şöyle devam etti:

"Evlat edinme sistemi genellikle önceliği yakın akrabalara verir; ancak bazı çocuklar için, İsrail soykırımının geniş aileleri tamamen yok etmesi nedeniyle hiçbir akraba bulunamadı."

Gazzeli çocukların önemli bir kısmının aile fertlerini yitirmesinin yanı sıra uzuvlarını da kaybederek özel gereksinimli hale geldiğini vurgulayan Hamed, "Gazze’deki acı tarif edilemeyecek boyutlara ulaştı." diye konuştu.

İsrail soykırımının çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde derin etkileri

Bakan Hamed, soykırımın ve yerinden edilmenin Filistinli çocuklar üzerindeki derin etkilerine değinerek, süregelen acıların özellikle beslenme ve travmalar açısından çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde ciddi yansımaları olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Filistin hükümetinin uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde, evlerini ve geçim kaynaklarını kaybeden ailelere destek sağlamak için çaba gösterdiğini belirten Bakan Hamed, yaşanan kayıpların, aileleri son derece kırılgan ve risklere açık bir duruma getirdiğini kaydetti.

Hamed, İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle Gazze Şeridi’nin 2 Mart’tan bu yana gerçek bir kıtlık yaşadığını belirterek, insani ihtiyaçların son derece büyük olmasına rağmen Gazze Şeridi'ne sadece sınırlı sayıda yardım tırının girişine izin verildiğini ifade etti.

"Gazze'deki çocukların eğitim meselesi günlük bir mücadele haline geldi"

Filistinli çocukların eğitiminde yaşanan zorluklara da değinen Hamed, okullar ve üniversiteler dahil eğitim kurumlarının İsrail saldırılarının en önemli hedeflerinden biri olduğuna ve ordunun halen eğitim sistemini hedef almaya devam ettiğine dikkati çekti.

"Eğitim faaliyetleri neredeyse durdu"

Hamed ayrıca, birçok eğitim kurumunun sığınma merkezine dönüştüğünü, bunun sonucunda eğitim faaliyetlerinin çoğu bölgede neredeyse tamamen durduğunu vurguladı.

Bakan Hamed, Filistin Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların kapanmasının etkilerini aşmak için çevrimiçi eğitim platformları başlattığını belirterek, Gazze’deki 650 bin çocuktan yaklaşık 270 bininin bu platformlara katılabildiğini aktardı.

Eğitim sürecinin İsrail saldırılarının devam etmesi ve sürekli yer değiştirmeler nedeniyle hâlâ büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Hamed, "Gazze'deki çocukların eğitim meselesi İsrail saldırıları sebebiyle hem aileler hem de çocuklar için günlük bir mücadele haline geldi." diye konuştu.

Filistinli annelerin yerinden edilme ve açlık koşullarında bile ellerindeki imkanlarla çocuklarını eğitmeye kararlı olduklarını vurgulayan Hamed, şöyle devam etti:

"Her zaman bir umut vardır, her zaman devam etme iradesi vardır. Eğitim sektörünü mümkün olduğunca yeniden inşa etmeye ve eski haline getirmeye çalışıyoruz."

Filistinli Bakan, Uluslararası Aile Forumu’na katılımında, katılımcı ülkelerin temsilcileriyle Filistin halkının yaşadığı sıkıntıları hafifletmek amacıyla çeşitli girişimlerin ele alındığını açıklayarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile zarar gören ailelere destek sağlamak amacıyla Türk Kızılayı ile Filistin Kızılayı arasındaki iş birliğinin devam ettirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gazze Hükümet Medya Ofisi 8 Mayıs 2025 tarihinde, soykırımın başlamasından bu yana 143 eğitim kurumunun tamamen, 366 kurumun ise kısmen yıkıldığını açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca 785 binden fazla öğrencinin eğitimden mahrum bırakıldığı, İsrail’in 13 binden fazla öğrenci, 800’den fazla öğretmen ve 150 akademisyen ile üniversite öğretim üyesini öldürdüğü bildirilmişti.