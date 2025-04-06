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Filistin'de genel grev ilan edildi

Filistinli gruplar, Gazze’ye yönelik saldırıları durdurmak ve İsrail’e baskı oluşturmak amacıyla yarın Filistin topraklarında ve mülteci kamplarında kapsamlı bir genel grev ilan etti.

Haber Merkezi
AA
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Filistin'de genel grev ilan edildi
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Filistinli gruplardan yapılan ortak açıklamada, "İşgal altındaki tüm Filistin topraklarında hayatın bütün yönlerini içeren kapsamlı bir genel grev çağrısı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin topraklarında ve yurt dışındaki mülteci kamplarında bulunan Filistinlilere ve dünyadaki tüm özgür insanlara çağrı yapılan açıklamada, "Sesimizi yükseltmeli ve işgalin sivilleri, çocukları ve kadınları da içeren katliamlarını ve halkımızı yerinden etmeyi amaçlayan yıkımını açığa çıkarmalıyız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'de Filistin halkına karşı devam eden etnik savaşın durması için acil harekete geçilmesi, İsrail'e yaptırımlar getirilmesi ve terörist hükümetin hesaba çekilmesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan Hamas da Gazze'de devam eden saldırılara karşı kapsamlı grev ve yürüyüş çağrısında bulundu.

Hamas yöneticilerinden Abdurrahman Şedid, yaptığı yazılı açıklamada "Halkımız ve direniş, işgal güçlerinin Gazze ve Batı Şeria'ya ilişkin bütün kirli planlarını boşa çıkaracaktır. İşgal güçleri nasıl ki daha önce müzakereyle gerçekleştirmekten aciz kaldığı şeyleri savaş ve cinayetlerle de başaramayacaktır." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki Filistinlilere seslenen Şedid, "Batı Şeria'daki tüm halkımızın, özellikle Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerine karşı korkunç katliamlar ve vahşi suçlar işlendiği bu süreçte, hayati ve önemli ulusal rollerini yerine getirmeleri gerekiyor." dedi.

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