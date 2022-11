Fon yöneticileri dolarda kısa pozisyona geçiyor

Hilal SARI

Varlık yöneticileri Fed’in faizde frene basacağı ve zirvenin yaklaştığı beklentileriyle dolarda kısa pozisyonlara yığılıyor. Veriler dolardaki kısa pozisyonların Temmuz 2021’den bu yana en yüksek düzeye ulaştığını gösteriyor.

Bloomberg’in Commodity Futures Trading Commission verilerinden derlediği habere göre fon yöneticileri dolarda kısa pozisyonlarda kalabalıklaşmış durumda. Geçen hafta 321 bin 758 kısa pozisyon ile dolardaki kısa pozisyonlar Temmuz 2021’den bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Hedge fonlarda da doların düşeceğine ilişkin benzer bir beklenti söz konusu ve beş haftadır dolar satıyorlar. Australia & New Zealand Banking Group stratejisti John Bromhead “Fed’in şahinlikte maksimuma yaklaştığı beklentisiyle doların istisnai cazibesinin azaldığı” görüşünde. Bromhead Avrupa’da düşen doğalgaz fiyatları ve ılıman geçen sonbahar sayesinde doların güvenli liman cazibesinin de azaldığını aktarıyor.

Eylül zirvesinden düşüşü yüzde 5’i geçti

Eylül ayının son haftasında 114,778 düzeylerine kadar yükselen dolar endeksi pazartesi itibariyle yüzde 5’in üzerinde düştü ve TSİ 15:02 itibariyle 106,894 düzeyine kadar geriledi. Fed’in aralık toplantısında 75 değil 50 bps faiz artırımı yapacağı beklentilerinin güçlenmesi ve Fed’in frene basıyor olacağı görüşünün hakimleşmesiyle endeks 15 Kasım’da 105,340 düzeyine kadar gerilemişti. Bloomberg Dolar endeksi de eylül zirvesinden yüzde 5 düşmüş durumda. Euro/dolar paritesi ise hem zayıf dolar hem de Avrupa ekonomilerine ilişkin görünümün düşen doğalgaz fiyatlarıyla iyileşmesiyle birlikte 1,0481 düzeyine kadar yükselmişti. Hafta başında dolardaki ralli pariteyi TSİ 16:14 itibariyle 1,022 düzeyine kadar geriletti.

HSBC: Dolarda zirve görüldü

HSCB döviz stratejistleri de geçtiğimiz hafta yayınladıkları müşteri notunda “dolarda zirve görüldü” diyerek son bir yıldaki güçlü rallinin Fed’in faiz artışlarında sona gelinmesiyle 2023’te terse dönmesini beklediklerini belirttiler.

Societe Generale’den baş foreks stratejisti Kit Juckes ise haftabaşında dolarda yaşanan yükselişin önemli bir değişiklik olmadığı görüşünde ve “Bu sabahki ralli son dönemdeki zayıflıktan kaynaklanıyor, herhangi bir şeyin değiştiğine dair bir işaret değil” diyor.

Yatırımcılar çarşamba akşamı yayınlanacak Fed tutanaklarında bankanın faizleri ne düzeye kadar ve ne hızda yükseltmeyi planladığına dair bir ipucu bulmaya odaklanacak. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs da bu yıl ilk kez portföylerde dolar ağırlığının azaltılması yönünde bir değerlendirme yayımladı. Bu zayıflığın sürmesi için Fed’in sıkılaşmasında zirve görülmesi veya bir dönüş olması gerektiğini de ekleyen banka “Beklenenden daha düşük ABD enflasyon verisi Fed’in yavaşlayacağı ihtimalini güçlendiriyor ve Çin’in 2023’te yeniden açılacağı beklentisi küresel büyüme görünümünü destekler. Risk iştahının arttığı bu dönemde bu yıl ilk kez ağırlıklı dolar portföylerinde doların azaltılması gerektiği görüşündeyiz” değerlendirmesi yapıyor. ABD’de enlfasyonun nihayet yavaşlamaya başladığına ilişkin işaretler ve konut ve imalat sektörlerinde yaşanan sorunların Fed’in faiz artışlarını yavaşlatacağı görüşü dolarda görülen zayıflığın en önemli etkenleri. Macquire’dan stratejist Thierry Wizman “Her veri ABD’de dezenflasyon ve ABD ekonomisinin 2023’ün ilk çeyreğinde yavaşlayacağına işaret ediyor. Bu zayıf dolar hikayesi için önemli bir temel oluşturuyor” değerlendirmesini yapıyor.

■ Enflasyon sürprizleri doları tekrar güçlendirebilir de…

Dolar piyasalardaki “Fed frene basacak” beklentisiyle bir zayıfl ık görülse de yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 11 yükselmiş durumda. Ancak doların altın günlerinin sona geldiği görüşüne katılmayan önemli kuruluşlar da var. ABD’li yatırım bankası Wells Fargo, doların güçleneceği görüşündeki kurumlar arasında. Ayrıca Çin’de 6 ay sonra ilk kez COVID-19 kaynaklı can kaybı yaşanması hızlı bir şekilde küresel piyasaları tedirgin ederek dolar endeksinin haftaya güçlü başlamasıyla sonuçlandı. Başkent Pekin’de tedbirler yeniden sıkılaştırılmış durumda ve vatandaşların her 24 saatte bir test olması gerekiyor. Bu gelişmeler yeni haftada hisse senetlerinin ve petrolün düşüşle başlangıç yapmasıyla sonuçlandı. Convera analistleri de dolarda zirve görüldüğünü söylemek için henüz erken olduğu görüşünde: “Dolarda zirve görüldü demek için erken çünkü Fed faiz artışlarına devam etmeyi öngörüyor”. Vadeli işlem piyasalarında yatırımcılar Fed faizlerinin mayıs ayında yüzde 5 ile zirve yapacağı fi yatlanıyor. Bank of America’dan G10 para birimleri strateji direktörü Athanasios Vamvakidis de dolardaki düşüşün piyasaların aşırı iyimserliğinden geldiği görüşünde ve “Fed yetkililerinin açıklamaları henüz işlerinin tamamlanmadığını çok net şekilde belirtiyor” diyor. Enfl asyon zirve yapmış olsa bile düşüşünün dalgalı bir seyirle olabileceği görüşündeki Vamvakidis “ABD enfl asyon verilerinde yukarı yönlü küçük bir sürpriz bile kolayca tüm para piyasası hareketlerini ters yöne çevirebilir” diyor.